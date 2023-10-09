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【新股IPO】Birkenstock傳上限定價、周三紐約掛牌　《Barbie》熱潮助市值近100億美元？

新股IPO 09:41 2023/10/09

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【新股IPO】Birkenstock傳上限定價、周三紐約掛牌　《Barbie》熱潮助市值近100億美元？

德國高級鞋履品牌Birkenstock 9月入表申請美國上市，路透社引述消息指，Birkenstock獲足夠投資者認購，定價將為估計上市價44至49美元的接近上限。以此計算，Birkenstock集資額最多達16億美元，上市時市值達100億美元（約780億港元），遠超9月時估計的60億美元。根據報道，Birkenstock將於10月10日定價，10月11日（周三）在紐約證券交易所掛牌。

據文件顯示，Birkenstock截至今年3月底止淨收入增加19%至6.44億歐元，利潤則跌45.3%至4021萬歐元。

Birkenstock在電影《Barbie》上映後掀起熱潮，電影中多次以Birkenstock作為主題，飾演芭比的Margot Robbie亦在戲內穿著粉紅色Birkenstock鞋款，令Birkenstock再度人氣急升。

LVMH集團2021年收購Birkenstock

Birkenstock成立於1774年，由Langen-Bergheim製鞋匠Johann Adam Birkenstock創辦，原先為家族管理企業，2021年LVMH集團旗下全球最大消費品私募基金L Catterton以約48億美元，收購Birkenstock。

Birkenstock打算以「BIRK」作為股票代碼，於紐交所上市。高盛、摩根大通及摩根士丹利為Birkenstock上市的主承銷商。

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