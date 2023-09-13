法國下令停售iPhone 12 指電磁波輻射水平超標

法國數碼經濟部部長巴爾托（Jean-Noel Barrot）周二（12日）接受《巴黎人報》訪問時，透露法國國家頻譜管理局（ANFR）發現jPhone 12的電磁波輻射水平超標，已通知蘋果（Apple）暫停於當地銷售該機型。

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ANFR亦表示，iPhone 12手機的電磁波輻射水平超出標準人體吸收率的極限，Apple周二起必須將該機型下架。

據悉，實驗室模擬人將iPhone 12握在手中或放於口袋中，結果發現人體吸收的電磁能量為每公斤5.74瓦，明顯高於歐盟同類測試中每公斤4瓦的標準。

至於另一項測量5厘米距離處吸收電磁輻射的測試，則符合每公斤2瓦的限制。

ANFR指，Apple須在最短時間內針對已出售手機採取糾正措施，確保受影響手機符合規定，否則就要回收這批手機。

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巴爾托則表示，Apple只需要更新軟件，就足以解決iPhone 12的輻射水平超標問題，當局預計Apple兩周內要作回應。

法國早於2020年擴大監管範圍，要求零售商在包裝上展示產品輻射值，包括平板電腦等電子設備。

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責任編輯：鄭錦玲