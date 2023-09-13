【香港迪士尼樂園】全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區 港人優先場如何訂 ? (記者率先帶大家參觀現場) 拆解迪士尼樂園門票貴得有理 ?

香港人的假期多數選擇出國旅遊，香港迪士尼樂園今年將為各位帶來新意思，不用出國都可以去魔雪奇緣世界，更可以遊覽阿德爾，並與阿德爾居民一起同慶盛大的夏雪節。今年11 月20 日《魔雪奇緣》主題園區正式開幕，成為全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區。久未去迪士尼樂園的讀者，可以計劃一個全新旅程。

魔雪奇緣世界將多個具代表性的《魔雪奇緣》電影場景活現眼前，包括：北山——其山峰是阿德爾的最高點；冰雪皇宮——愛莎第一次突破規限、自由自在地體驗其冰雪魔法的地方；阿德爾城堡——阿德爾皇室居所；阿德爾港——停泊了安娜遇上漢斯王子時坐上的小漁船；鐘樓——安娜與漢斯王子共舞的地方；友誼噴泉——愛莎施展了冰雪魔法，將泉水冷凍成精美的雪花裝飾。賓客也可以全情投入夏雪節的慶祝活動，包括：踏上魔雪奇幻之旅，到首次開放的冰雪皇宮探訪愛莎；登上雪嶺滑雪橇，展開一趟刺激的旅程；到森林小天地，與安娜和愛莎一起遊玩互動。

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迪士尼樂園門票貴得有理 ?

雖然近年不少港人表示樂園門票愈來愈貴，但只要了解樂園的製作及心思便明白貴得有理。以今次魔雪奇緣世界為例，迪士尼幻想工程師的世界級專業團隊事前進行大量的資料搜集，並親身到挪威考察，突破創意界限，把安娜和愛莎的王國——阿德爾，完美地創造出來。華特迪士尼幻想工程執行創意總監鄧杜文表示，由七年前的一幅簡單草圖，至現在終於變成了一個真實而美麗的阿德爾，能讓賓客親歷魔雪奇緣世界奇妙的體驗。

可以如此完美將電影的細節呈現有賴迪士尼幻想工程師與迪士尼動畫製作室合作，他們花上長達三年的時間在概念及設計上，團隊分析冰雪的細節紋理、冰雪的色彩及與愛莎情感的關聯，以重塑冰雪魔法。同時，團隊仔細地參考冰雪的各種狀態和外觀細節，並研究不同的製作物料，務求能真實地呈現冰雪皇宮和冰雪裝飾等。再通過先進的科技，活現《魔雪奇緣》電影人物 。

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重新改編《魔雪奇緣》音樂

在樂園可以真實地感受到安娜、愛莎、基斯托夫的聲音，全因為主題園區採用華特迪士尼幻想工程最先進技Audio-Animatronics® 所研發的發聲機械人，讓賓客真實地感受到安娜、愛莎、基斯托夫等人物活現眼前。另外，為了加強魔雪奇緣世界內的故事元素，團隊邀請了屢獲殊榮的作曲家Andrew Cottee重新改編《魔雪奇緣》電影系列內耳熟能詳的音樂，製作成為園區內不同地方所播放的背景音樂。這些充滿電影感的音樂創造了完美的氛圍掀動賓客的情感，讓賓客能更盡情忘我地投入《魔雪奇緣》的故事裡。

港人優先場價格詳情 :

11月17至19日上午11時至下午3時「搶先玩」 持港澳身份證市民可於Klook 購買「搶先玩」門票，在開幕前三日前即11月17、18或19日，上午11時至下午3時進入魔雪奇緣世界。成人票價為980元，兒童票價則為780元，0至2歲小童免費入場。

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責任編輯：陳玉蓮