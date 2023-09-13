▲ 【虛擬資產】證監會點名警告JPEX 提出6大可疑之處

證監會6月引入虛擬資產服務提供者（VASP）制度，虛擬資產交易平台（VATP）必須領牌，繼8月不點名批評有未發牌交易平台經營手法不當。證監會最新發出警告聲明，點名提及JPEX透過網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商，積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，而且並沒有向證監申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照，並列舉JPEX有6大可疑之處：

JPEX網站聲稱是「一間持牌，並受認可的數字資產、虛擬貨幣平台」。在其網站及本地社論式廣告中聲稱已向若干海外監管機構取得經營虛擬資產交易平台的牌照，而這 實際上與事實不符

JPEX為其部分產品 提供極高回報 。

。 證監會接獲散戶投資者的投訴，並注意到媒體報道，指 有散戶投資者未能從在JPEX開設的帳戶中提取虛擬資產 ，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。

，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。 JPEX提供的部分產品似乎是涉及虛擬資產的安排，例如在證監會的虛擬資產交易平台監管制度 下不被允許的虛擬資產「存款」、「儲蓄」或「收益」。

JPEX在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作，並獲該上市公司投資，而事實上該項合作已經終止，且 該上市公司實際上並無作出任何投資 。

。 網紅及場外找換店在社交媒體上作出虛假或具誤導性的陳述，指JPEX已獨立地或聯同一家香港上市公司在香港申領虛擬資產交易平台的牌照，而事實上JPEX集團旗下實體一概未曾向證監會提交任何虛擬資產交易平台的牌照申請。

JPEX過去經營手法不時引起關注，公司最初在香港宣傳為「日本加密貨幣交易所」，但日本交易所集團曾罕有劃清界線，表示與JPEX沒有任何關係，其後JPEX在網站稱自己「營運總部設立在杜拜」。另外，JPEX曾表示與VISA合作發卡，遭VISA聲明雙方沒有合作關係。及至今年中，加密社群流傳JPEX疑似挪用客戶資產。

證監：要求停止推廣JPEX服務產品

證監會已將其懷疑及關注的事宜通知相關網紅及場外找換店，並要求他們停止推廣JPEX和其有關的服務及產品。證監警告以下行為，將觸犯法例：

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）第53ZRF條，任何人在涉及任何虛擬資產的交易中，直接或間接地：（i）出於欺詐或欺騙意圖，而使用任何手段、計劃或計謀；或（ii）從事任何具欺詐或欺騙性質（或會產生欺詐或欺騙效果）的作為、做法或業務，即屬犯罪。 根據《打擊洗錢條例》第53ZRG條，任何人為誘使另一人訂立（或要約訂立）旨在取得、處置、認購或包銷任何虛擬資產的協議，而作出任何欺詐的失實陳述或罔顧實情的失實陳述，即屬犯罪。 根據第53ZTH條，證監會亦獲賦權對明知或不知情地牽涉入違反《打擊洗錢條例》的行為的任何人採取行動。

證監會同時告誡投資者注意那些看來優厚得令人難以置信的投資機會，一些在社交媒體平台及即時通訊軟件上分享投資意見的網紅通常是收費進行宣傳，並非投資專業人士，投資者對其意見應加以提防。

證監會續指，在不受規管的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產的風險，如出現黑客入侵、倒閉、資金被挪用等情況，投資者可能難以向與香港並無任何連繫的平台提出追索，亦可能無法循法律途徑獲取賠償。如對任何虛擬資產交易平台的持牌狀況有任何疑問，請參閱證監會的虛擬資產交易平台名單。

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編輯：麥德銘