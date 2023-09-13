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【香港工業】第二季工業指數連續兩季上升　紡織及成衣業升幅最大

商業 16:48 2023/09/13

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政府統計處發表2023年第二季工業生產指數和工業生產者價格指數臨時統計數字，整體製造業的工業生產指數繼在2023年第一季錄得3.8%的按年升幅後，2023年第二季與上年同季比較上升2.6%。2023年第二季相應的生產者價格指數與上年同季比較下跌0.2%，而在2023年第一季則錄得0.9%的按年升幅。

【夜經濟】D2 Place辦中秋千鶴祭　商場及市集延長營業至10PM

污水處理、廢棄物管理及污染防治活動的工業生產指數繼在2023年第一季錄得0.4%的按年升幅後，2023年第二季與上年同季比較上升2.2%。相應的生產者價格指數繼在2023年第一季錄得1.1%的按年跌幅後，2023年第二季與上年同季比較下跌1.0%。
 
就製造業的主要行業而言，2023年第二季的生產量與上年同季比較皆錄得升幅。紡織製品及成衣業的生產量升幅最大（+3.8%），其次是紙製品、印刷及已儲錄資料媒體複製業（+1.5%）、食品、飲品及煙草製品業（+1.2%），以及金屬、電腦、電子及光學產品、機械及設備業（+0.4%）。
 
按經季節性調整的數字計算，2023年第二季整體製造業的工業生產指數，較2023年第一季上升3.3%。
 
2023年第二季的生產者價格與上年同季比較錄得跌幅的行業有金屬、電腦、電子及光學產品、機械及設備業（-1.2%）。另一方面，錄得升幅的行業主要有紙製品、印刷及已儲錄資料媒體複製業（+2.9%）、食品、飲品及煙草製品業（+1.1%），以及紡織製品及成衣業（+0.2%）。

【打擊詐騙】Adyen已發行逾20億個網絡代碼　3年錄22倍增長

責任編輯：李智賢

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