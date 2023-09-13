【杭州亞運】亞運會核心系統上阿里雲　追求無縫集成

亞運會將於9月23日至10月8日在在杭州舉辦，而亞運會組委已將亞運會的核心系統部署在阿里雲上。

亞運會賽事核心系統包括賽事管理系統（GMS）、成績發佈系統（RDS）和賽事支持系統（GSS），將支撐56個競賽場館及信息技術指揮中心、主媒體中心及亞運村等重要設施的全天候運營，服務超過10萬名註冊用戶，包括來自全球45個國家和地區的運動員、轉播商、記者、工作人員及志願者。

阿里雲為此次杭州亞運會提供了基礎架構，支持核心系統的無縫集成，以及支撐雲轉播、賽事組織和溝通等雲上智能應用。

以成績發佈系統為例，當賽事結束，該系統會接收從場館的計時和計分設備導入的比賽成績，這些數據將進一步整合到中央系統，通過不同的應用程序編程接口（API）以打印分發、消息發佈等不同的形式發佈。阿里雲集成所有這些技術，以確保賽事成績高效、準確、穩定分發。

在阿里雲的容器服務上運行雲原生技術，而雲上運作無需大量專用空間和維護設施來搭建傳統數據中心。賽事結束後，雲資源將被釋放。

首届採用雲上轉播 估計逾5000小時

杭州亞運會是首届採用雲上轉播的亞運會，持權轉播商（RHB）將通過公共雲接收直播畫面。阿里雲預計將在亞運期間通過多達68個超高清（UHD）和高清（HD）信號傳輸超過5000小時的直播內容。除了賽事直播外，雲平台還將提供超高清或高清的賽事內容、賽事花絮和新聞集錦等，供持權轉播商使用，觀眾可於手機或其他終端設備觀看賽事。

在亞運會期間，雲轉播將超越地域界限，通過阿里雲在杭州的雲基礎設施和服務、上海和北京的ApsaraVideo視頻直播中心，以及香港特別行政區和新加坡的區域雲資源，為亞洲和世界其他地區的觀眾帶來激動人心的觀賽體驗。

在雲轉播出現之前，轉播商只能依靠專用且昂貴的國際電訊光纖傳送，亦需投入大量時間搭建設備，才能將直播內容發送到地球的另一端。現在，利用阿里雲的高度可擴展、可靠和安全的全球基礎設施及「全球加速器」網絡加速服務，轉播商能夠在公共雲上以低成本在最短的時間內提供高質多元的直播內容。

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智能亞運村 實時信息分析交通和人員管理

杭州亞運會啓用了智能操作平台來管理三個亞運村，預計將接待超過兩萬名運動員、記者和政府人員。該平台利用阿里雲的先進可視化工具來分析實時信息，以進一步簡化管理系統，同時為駐亞運村的人提供更加便捷的用户體驗。

例如，阿里雲的解決方案利用實時信息來分析交通和人員管理。出於公眾安全考慮，公共區域過於擁擠時相關大屏上會顯示預警。極端天氣、停電和火災預警等提示也將幫助亞運村運營團隊做出相應決策。

基於阿里雲的自然語言處理（NLP）技術，阿里智能服務機械人將以網頁應用形式提供全天候中英文諮詢服務。亞運村小蜜聊天機械人將實時回覆有關亞運村服務的查詢。

編輯：梁巧恩



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