【分析】法巴：看好科指多於恒指　只因一個理由？

港股連跌6日，雖然繼續險守萬八關，但與年內低位不足500點之遙，反而科技指數企穩4000點，仍較今年低位高超過1成。法國巴黎銀行亞太區股票及衍生品策略主管呂成認為，科技指數會跑贏恒生指數走勢，因指數成分包括受惠政策的消費概念股份，遠勝包含弱勢的本地地產股及金融股的恒生指數。

恒指受金融及地產股拖累

呂成指出，內地家庭收入雖然受經濟影響，被外界標籤為消費降級，但其實居民仍然會在國內消費和出遊。而科指成份股其實是消費類股份多於科技股，由於中國仍然需要依靠科技企業推動經濟增長，如中央會給予行業更多指引，會帶動科指升勢。

至於恒指方面，他認為恒指成分股內有金融和地產類股份，兩個行業今年走勢偏弱，特別是本地地產股，故相比之下，會較看好與消費相關的科指前景。此外，他又提到成分股中亦包括電動車類股份，行業現時無論在內地或海外均有一定市佔率，同樣可以受惠消費反彈。

料外資仍有機會回歸中國

除科指外，他又預期居民會在國慶長假期消費和出遊，短期將關注旅遊消費的相關股份。對於外資仍未回歸中國，他相信當中國市場跑贏大市（Outperform）時，外資自然會回歸，惟相信他們往後會針對部分行業和主題去投資。

對於內地經濟前景，該行大中華區匯率及利率主管王菊補充，10月的三中全會，和12月中央經濟工作會議，預期會有適度的結構性改革，和提振市場的言論出台，惟措施難望持續推動經濟出現結構性增長。預期內地第四季經濟增長會出現反彈，全日GDP增長預測為5.1%，但到明年會因高基數效應，增長稍為回落。

預期歐美加息周期已經完結

外圍方面，該行環球宏觀研究主管及首席經濟師Luigi Speranza預期，環球股市第四季會在區間波動，料美股會出現調整。又預期美國第四季經濟增長會放緩，到明年上半年更會有萎縮情況。通脹方面，預期今年通脹按年升4%，明年則按年升2.1%，接近聯儲局2%的目標。

他估計，歐美央行的加息周期經已完結，料聯儲局下周會暫停加息，在通脹核心部分仍存在黏性的情況下，料聯儲局未必願意太早進行減息，要到明年年中才會開始減息，美元亦會終止強勢走弱；至於歐央行則預計會在明年9月開始減息。

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編輯：葉志偉