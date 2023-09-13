  • 29°C
香港時間 : 2023913日 (週三) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析】法巴：看好科指多於恒指　只因一個理由？

股市 16:46 2023/09/13

分享：

分享：

港股連跌6日，雖然繼續險守萬八關，但與年內低位不足500點之遙，反而科技指數企穩4000點，仍較今年低位高超過1成。法國巴黎銀行亞太區股票及衍生品策略主管呂成認為，科技指數會跑贏恒生指數走勢，因指數成分包括受惠政策的消費概念股份，遠勝包含弱勢的本地地產股及金融股的恒生指數。

恒指受金融及地產股拖累

呂成指出，內地家庭收入雖然受經濟影響，被外界標籤為消費降級，但其實居民仍然會在國內消費和出遊。而科指成份股其實是消費類股份多於科技股，由於中國仍然需要依靠科技企業推動經濟增長，如中央會給予行業更多指引，會帶動科指升勢。

至於恒指方面，他認為恒指成分股內有金融和地產類股份，兩個行業今年走勢偏弱，特別是本地地產股，故相比之下，會較看好與消費相關的科指前景。此外，他又提到成分股中亦包括電動車類股份，行業現時無論在內地或海外均有一定市佔率，同樣可以受惠消費反彈。

料外資仍有機會回歸中國

除科指外，他又預期居民會在國慶長假期消費和出遊，短期將關注旅遊消費的相關股份。對於外資仍未回歸中國，他相信當中國市場跑贏大市（Outperform）時，外資自然會回歸，惟相信他們往後會針對部分行業和主題去投資。

對於內地經濟前景，該行大中華區匯率及利率主管王菊補充，10月的三中全會，和12月中央經濟工作會議，預期會有適度的結構性改革，和提振市場的言論出台，惟措施難望持續推動經濟出現結構性增長。預期內地第四季經濟增長會出現反彈，全日GDP增長預測為5.1%，但到明年會因高基數效應，增長稍為回落。

預期歐美加息周期已經完結

外圍方面，該行環球宏觀研究主管及首席經濟師Luigi Speranza預期，環球股市第四季會在區間波動，料美股會出現調整。又預期美國第四季經濟增長會放緩，到明年上半年更會有萎縮情況。通脹方面，預期今年通脹按年升4%，明年則按年升2.1%，接近聯儲局2%的目標。

他估計，歐美央行的加息周期經已完結，料聯儲局下周會暫停加息，在通脹核心部分仍存在黏性的情況下，料聯儲局未必願意太早進行減息，要到明年年中才會開始減息，美元亦會終止強勢走弱；至於歐央行則預計會在明年9月開始減息。

ET財智Talk

相關文章：

富途毛君豪：內房政策曙光初現　吼一線國企華潤置地32港元買入

【中國市場】新加坡GIC：正加倍投資中國某些行業　惟難以採用自上而下方式配置中國資產

編輯：葉志偉

港股 經濟 股票 GDP 恒生指數 美股 加息 歐洲央行 美國 通脹
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【虛擬資產】證監會點名警告JPEX　提出6大可疑之處

下一篇文章

【一帶一路論壇】港交所Core Climate與建明資源簽署碳信用協議　購入20萬噸碳信用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】美國銀行家協會：聯儲局已完成加息　明年料減息約一厘
【美國加息】美國銀行家協會：聯儲局已完成加息　明年料減息約一厘
【數碼港資料外洩】黑客暗網發放400GB洩取資料　數碼港CEO在內員工個人資料失守、孫東：指示各部門檢討
【數碼港資料外洩】黑客暗網發放400GB洩取資料　數碼港CEO在內員工個人資料失守、孫東：指示各部門檢討
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　滙豐高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　滙豐高港2%（不斷更新）
【美國經濟】摩通戴蒙：相信美國經濟榮景存在多年是大錯誤　中美關係惡化礙摩通中國發展
【美國經濟】摩通戴蒙：相信美國經濟榮景存在多年是大錯誤　中美關係惡化礙摩通中國發展
【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行、證券行紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行、證券行紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款