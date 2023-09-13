▲ 【一帶一路論壇】港交所Core Climate與建明資源簽署碳信用協議 購入20萬噸碳信用

港交所 （00388） 公布，旗下國際碳市場Core Climate於「一帶一路高峰論壇」，與建明資源簽署了合作意向書，未來將通過在Core Climate購買碳信用實現低碳轉型的目標，而建明資源已從Core Climate購買超過20萬噸的自願碳信用。

港交所指，建明資源專門從事自然資源砂勘探及生產，總部位於香港，在菲律賓擁有超過15億公噸天然砂礦的獨家開採權。在合作意向書中，建明資源表示未來將持續在Core Climate上購入自願碳信用，以抵銷其在生產天然河砂資源時所產生的碳排放，生產的天然河砂主要用於大灣區的各項基建和建築工程。

港交所續指，Core Climate去年2022年10月推出，參與者一年內已經增加三倍至近70個，為目前國際上唯一提供以港幣及人民幣結算自願碳信用的交易平台。Core Climate平台上交易的「碳信用」，源自40多個經國際認證的碳減排項目，包括亞洲、南美及西非的林業、太陽能、風能及生物質能等項目。平台上的所有項目，包括避碳、減碳及碳移除項目，均獲Verra旗下的核證減排標準VCS （Verified Carbon Standard）驗證。

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編輯：麥德銘