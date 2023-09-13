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【搜游食誌@iM網欄】老牌街坊海鮮店　金山海鮮酒家

名人薈萃 17:02 2023/09/13

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「嘢唔可以亂食」就是為健康，「話唔可以亂講」就是保住頭頂烏紗，謹言慎行是為官之道。香港官員個個努力跟車向北望，何解人做官，你做官，卻做得如斯無能，被全港市民揶揄得體無完膚。因「暴雨」引致的「極端惡劣」天氣，暴露了香港政府官員的愚昧，缺乏應變能力及補救措施，最可悲是因「順口溜」而弄出「數字公關」災難，「百年一遇」已叫人「O」嘴，再來個「500年才一遇」的驚人數字，知衰又改口說是「200年」來的最高雨量；一夜之間，政府的威望完全直插谷底，個個部門首長撲出來解話，就更見盡「官場現形記」的醜態。

圖1 ：特首口中的「百年一遇」暴雨就沖走所有官員的責任，敢問「問責制」又是一回什甚麽事呢？

香港這塊一直視為福地，自從「Omicorn娥滅港」一詞出現，就好像一語成簽，愈來愈糟糕，上周叫我們的餐飲、零售同業深深體驗什麼叫做「屋漏兼逢夜雨」，蘇拉吹走兩個營業日，「500年一遇」的暴雨弄得大家雪上加霜，政府只是出來廢嗡，叫大家對他們本週公佈的「攪旺夜市」活動及措施，哪會有期望呢？還叫餐飲零售同業配合延長營業時間，他們暴雨後就落區做騷，個市死到如斯田地，他們都不知「貼地」為何物！做生意的營商者，只要有生意，不用你叫也24小時年中無休營業，政府又是自討沒趣地上演「垃圾好聲音」的戲碼，未知背後「狼人」會否叫停！

圖2 ： 應境到痺，「旺角街角掃落去，一直無人似廢墟….. 仍是無客」。

「人難莫多言，馬難莫加鞭」的體恤也沒有，小恩小惠都吝嗇，商業登記證「復常」收費了，租金、工資不跌反升，但當下的生意比2022年同期及2023年首季還要差，大企不斷收縮，中、小、微企縮無可縮，難怪幽默抵死的網民，憑歌寄意，將廖偉雄多年前扮蔡楓華演唱代表作「蝕到空虛」，不停貼文上傳，聽到歌詞，真係令你哭笑不得，竟如此應境！

「夜店一個角落裡，獨坐以黑暗作伴侶，隔數張枱那裡，只有一對愛侶，…..…實在我喊得一句句，碎了的心再碎，蝕到黐晒線……蝕到空虛，其實係當衰，無人……乜嘢令我淚垂，仍然是無客…….，若係你，做老闆，若係你，又咁慘，你都谷氣！」

圖3: 舊式手工粵菜，食材平宜，但費工耗時，難得金山海鮮酒家仍保留為恆常菜色。

暴雨過後，與朋友在莊士敦廣場金山海鮮酒家聚會，舊式老牌街坊海鮮店，價格實惠，共食了8道菜，每位251元，當晚有金銀菜燉豬肺湯，足料燉湯，香濃爽口，夠火候，雞蛋焗魚腸，半加工菜式，不用久等40分鐘，蛋香雖不足，但魚腸的質感及入口粉滑帶點咬感，友人形容得頗貼切，好似食臘味潤腸，又少了一份油膩，脆皮燒鵝就唔多掂，又乾又實肉，蒜蓉蒸開邊蝦，尚可，應記煮豉油的小工一大功，是它吊起蝦的鮮味，咸魚茸炒芥蘭，是一道好攪笑的菜，完全是咸魚有咸魚味，芥蘭有芥蘭味，同碟上菜，各有各味道，各不相干！

圖4: 網上發現金山確實有砵酒焗生蠔，何解當晚上枱是薑蔥焗生蠔的煲仔菜。

走地雞半隻，骨硬但肉不算彈牙，雞肉味薄，皮尚算不錯，爽口不油。豉椒炒蜆欠鍋氣，不過癮，最後一道菜是焗蠔，論味道及香口，這道菜是做得最好，但是反映金山的管理工作，同香港政府各部門一樣，無溝通，欠協調，落單是叫「砵酒焗生蠔」上菜變了「薑蔥焗生蠔」，誰的錯？寫單錯，輸入錯，「執馬」錯？還是大廚只懂得薑蔥焗生蠔，他的世界是沒有砵酒，是我們想多了。8道菜如此實惠，可惜9：30後已經人去樓空了，喊一句，又要「面對空虛」！

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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