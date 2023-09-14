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【營商信心】日本大企營商信心已連續兩季回升　7至9月製造業復甦

商業 13:00 2023/09/14

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日本內閣府和財務省公佈的7至9月「企業經營預測調查」顯示，日本所有行業的大型企業的經營狀況指數（BSI）連續第二個季度為正值，為+5.8 。由於汽車產量增加，製造業增長了5.4%。隨著冠狀病毒大流行後經濟恢復正常，非製造業也出現了正6.0。

【跨境匯款】美國升學成本最昂貴　學費跨境匯款手續費人均近4,500元

製造業是4個季度以來首次實現正增長。由於半導體和其他產品供應限制的緩解，以及相關行業需求的增加，汽車產量增加推動了增長。汽車及相關配件製造業的BSI為+23.7，信息和通信設備製造業的BSI為+11.0。

隨著新冠病毒大流行後經濟活動正常化，人員流動持續增加，非製造業連續第4個季度實現正增長。住宿和餐飲服務業表現良好，服務業 BSI 為 +9.7。

2023財年包括大型企業和中小企業在內的所有行業的資本投資，預計將比上年增長12.3%。預計汽車及相關配件製造業、電氣機械及器材製造業將建設工廠。鐵路運營商將加大安全相關投入。

10月至12月期間，各行業大企業未來經營狀況判斷指數為+7.3。製造業預計增長8.8，非製造業預計增長6.5。儘管存在海外經濟低迷、物價長期上漲等風險，但預計復甦將持續。

【夜經濟】D2 Place辦中秋千鶴祭　商場及市集延長營業至10PM

責任編輯：李智賢

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