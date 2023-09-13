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【中歐角力】歐盟對中資電動車企啟動反補貼調查　比亞迪尾市跌3%

宏觀解讀 19:36 2023/09/13

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【中國市場】歐盟：對中資電動車企啟動反補貼調查　「歐洲歡迎競爭，但不是惡性競爭」

歐盟委員會表示，中國政府對中資電動車企業批出巨額補貼，扭曲了歐盟市場，因此將對中國電動車啟動反補貼調查。委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指，歐洲要實現零碳的環境目標，電動車具有相當重要性，因此歐盟委員會正對來自中國的電動車企業發起反補貼調查。

她強調，歐洲歡迎及開放競爭，但不是惡性競爭。她對歐洲議會全體議員指出，「我們必須認清面臨的風險，以電動車行業為例，它是清潔經濟的關鍵行業，對歐洲有巨大的潛力，但環球市場正充斥着平價的中國電動車，價格被巨額的國家補貼人為地壓低。」

她補充，「這正在破壞我們的市場，我們不接受內部市場受這種破壞，亦不接受外部市場如此。」

委員會表示，反補貼調查開始後必須在13個月內採取措施，臨時措施必須在9個月內實施，若法律准許，4個月以內已可執行措施。

馮德萊恩以同樣受到中國企業競爭的太陽能行業發展，對比汽車工業正受到的影響。不過，她強調與中國是降低風險，而不是脫鈎，保持開放的溝通渠道同樣重要。

歐盟擬於2035年起禁售燃油車，為全球主要新能源汽車市場。

近年，中資車廠視歐洲為海外出口的重點發展地區，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 、蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 去年起皆開始向北歐國家出口電動車。比亞迪已將業務擴展至歐洲大約15個國家，Atto 3更是7月份瑞典最暢銷的電動車，比亞迪計畫推出包括Seal在內的新車型，該車型今年晚些時候在德國上市銷售，售價約4.5萬歐元起，與特斯拉的Model 3和福斯汽車直接競爭。

雖然目前出口市場只佔中資車廠銷量一小部分，但消息足以令車股尾市受壓，比亞迪全日股價跌3%，收報247.8元。

小鵬汽車股價跌2.5%，蔚來由升轉跌。

相關文章：【中國市場】新加坡GIC：正加倍投資中國某些行業　惟難以採用自上而下方式配置中國資產

相關文章：【中美關係】SEC前主席：美國大型企業應披露中國風險敞口　讓投資者了解潛在風險

ET財智Talk

編輯：陳韻妍

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