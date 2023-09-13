【中國市場】歐盟對中資電動車企啟動反補貼調查　比亞迪尾市跌3%

▲ 【中國市場】歐盟：對中資電動車企啟動反補貼調查 「歐洲歡迎競爭，但不是惡性競爭」

歐盟委員會表示，中國政府對中資電動車企業批出巨額補貼，扭曲了歐盟市場，因此將對中國電動車啟動反補貼調查。委員會主席Ursula von der Leyen指，歐洲要實現零碳的環境目標，電動車具有相當重要性，因此歐盟委員會正對來自中國的電動車企業發起反補貼調查。

她強調，歐洲歡迎及開放競爭，但不是惡性競爭（race to the bottom）。

歐盟擬於2035年起禁售燃油車，為全球主要新能源汽車市場。

近年，中資車廠視歐洲為海外出口的重點發展地區，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 、蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 去年起皆開始向北歐國家出口電動車。雖然目前出口市場只佔中資車廠銷量一小部分，但消息足以令車股尾市受壓，比亞迪全日股價跌3%，報247.8元。

小鵬汽車股價跌2.5%，蔚來由升轉跌。

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編輯：陳韻妍