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【HSBC滙豐】滙豐任命Lok Yim接替陳秀明　任環球私人銀行亞太區總監

股市 16:04 2023/09/13

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HSBC滙豐 （00005） 公布，任命Lok Yim為滙豐環球私人銀行亞太區總監，他將於11月1日正式加入匯豐，並在獲得監管機構批准後，於明年1月1日正式上任。

現任滙豐環球私人銀行亞太區總監陳秀明在銀行業工作近40年，即將退休，Lok Yim將接替陳秀明的職位。陳秀明在滙豐擔任高級領導職務長達20年，包括過去7年領導滙豐亞太區環球私人銀行業務，她將繼續擔任該業務的顧問，直至明年3月31日。

Lok Yim有近30年的私人銀行和資本市場經驗，加入滙豐前，他在德意志銀行工作16年，最近的職務是德銀香港分行行政總裁。他還曾在花旗擔任高級職務。

Yim將常駐香港，向滙豐環球私人銀行及財富管理行政總裁詩文慧（Annabel Spring）、滙豐南亞財富管理和個人銀行業務主管張凱匯報。

截至今年6月底，滙豐環球私人銀行在亞洲的投資資產總值達1,510億美元，按年增長10%，主要受惠於強勁的新投資淨流入，包括今年首6個月的130億美元。

ET財智Talk

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【HSBC滙豐】滙豐私銀陳秀明：中東客戶對拓展亞洲深感興趣　傾向在港星之間二選一

編輯：胡學能

港股 私人銀行 滙豐控股（00005）
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