【八達通】八達通銀包Plus接受年滿13歲人士申請　一文看清三類銀包分別

▲ 【八達通】八達通銀包Plus開放滿13歲人士申請 一文看清三類銀包分別

八達通卡公司公布，將八達通App內「八達通銀包Plus」開放予年滿13歲人士申請，期望可擴大八達通銀包在Z世代生活的應用。從即日起，年屆 13歲的八達通銀包「Lite」用戶通過身份認證，賬戶將升級至「Plus」。八達通指出，「Plus」較「Lite」版本的功能升級主要在：

可在Mastercard及銀聯商戶付款 ，年輕客戶開通八達通銀聯二維碼和八達通 Mastercard後，可在在本地或海外平台購物，亦適合海外、內地旅遊及遊學時使用。八達通Mastercard可加入Apple Pay / Google Pay，供用戶以非接觸式手機支付。

，年輕客戶開通八達通銀聯二維碼和八達通 Mastercard後，可在在本地或海外平台購物，亦適合海外、內地旅遊及遊學時使用。八達通Mastercard可加入Apple Pay / Google Pay，供用戶以非接觸式手機支付。 增值方式增加 ：除了在指定商戶以現金增值，Plus客戶可選擇以轉數快為八達通銀包及八達通卡隨時增值

：除了在指定商戶以現金增值，Plus客戶可選擇以轉數快為八達通銀包及八達通卡隨時增值 P2P付款不再受限制

去年中更改條款後，八達通銀包最新設有「Lite」、「Plus」和「Pro」，後兩者都需要身份認證，但針對不同年齡群，儲值、交易等限額也有不同：

八達通銀包分類 銀包 Lite 銀包Plus 銀包 Pro （已認證） 適用人士 12 歲或以上 13 歲或以上

（目前只限13至17歲人士申請） 18歲或以上 登記方式 以香港手機號碼及電郵地址登記 提供個人資料、拍攝香港身份證及自拍以通過身份驗證，並於八達通App提供你的住址 儲值限額 港幣3,000元 港幣10,000元 港幣30,000元 每日交易限額 港幣3,000元 港幣6,000元 ​​​​​港幣30,000元 年度交易限額 港幣25,000元 港幣100,000元 港幣500,000元 每次交易可收取的「轉數快」轉賬限額 港幣3,000元 港幣6,000元 港幣10,000元 八達通Mastercard年度消費限額 港幣8,000元 港幣100,000元 港幣500,000元 八達通銀聯卡年度消費限額 不適用 港幣100,000元 港幣500,000元 使用轉數快 可設立銀行轉賬（轉數快電子直接付款授權（eDDA）） 以使用即時銀行轉賬服務

（只適用部分銀行） 可設立銀行轉賬（轉數快電子直接付款授權（eDDA）） 以使用即時銀行轉賬服務

八達通營業及市務總監李玉兒稱，「學生身分」個人手機八達通自推出以來反應熱烈，在八達通App內「八達通銀包Plus」可迎合年輕人的消費習慣，帶來更方便的個人對個人付款和網購體驗，有效管理日常開支，令生活更輕鬆。

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編輯：麥德銘