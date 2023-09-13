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【八達通】八達通銀包Plus接受年滿13歲人士申請　一文看清三類銀包分別

股市 16:04 2023/09/13

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【八達通】八達通銀包Plus開放滿13歲人士申請　一文看清三類銀包分別

八達通卡公司公布，將八達通App內「八達通銀包Plus」開放予年滿13歲人士申請，期望可擴大八達通銀包在Z世代生活的應用。從即日起，年屆 13歲的八達通銀包「Lite」用戶通過身份認證，賬戶將升級至「Plus」。八達通指出，「Plus」較「Lite」版本的功能升級主要在：

  • 可在Mastercard及銀聯商戶付款，年輕客戶開通八達通銀聯二維碼和八達通 Mastercard後，可在在本地或海外平台購物，亦適合海外、內地旅遊及遊學時使用。八達通Mastercard可加入Apple Pay / Google Pay，供用戶以非接觸式手機支付。
  • 增值方式增加：除了在指定商戶以現金增值，Plus客戶可選擇以轉數快為八達通銀包及八達通卡隨時增值
  • P2P付款不再受限制

去年中更改條款後，八達通銀包最新設有「Lite」、「Plus」和「Pro」，後兩者都需要身份認證，但針對不同年齡群，儲值、交易等限額也有不同：

八達通銀包分類銀包 Lite銀包Plus銀包 Pro （已認證）
適用人士12 歲或以上13 歲或以上
（目前只限13至17歲人士申請）		18歲或以上
登記方式以香港手機號碼及電郵地址登記提供個人資料、拍攝香港身份證及自拍以通過身份驗證，並於八達通App提供你的住址
儲值限額港幣3,000元港幣10,000元港幣30,000元
每日交易限額港幣3,000元港幣6,000元​​​​​港幣30,000元
年度交易限額港幣25,000元港幣100,000元港幣500,000元
每次交易可收取的「轉數快」轉賬限額港幣3,000元港幣6,000元港幣10,000元
八達通Mastercard年度消費限額港幣8,000元港幣100,000元港幣500,000元
八達通銀聯卡年度消費限額不適用港幣100,000元港幣500,000元
使用轉數快 可設立銀行轉賬（轉數快電子直接付款授權（eDDA）） 以使用即時銀行轉賬服務
（只適用部分銀行）		可設立銀行轉賬（轉數快電子直接付款授權（eDDA）） 以使用即時銀行轉賬服務

八達通營業及市務總監李玉兒稱，「學生身分」個人手機八達通自推出以來反應熱烈，在八達通App內「八達通銀包Plus」可迎合年輕人的消費習慣，帶來更方便的個人對個人付款和網購體驗，有效管理日常開支，令生活更輕鬆。

ET財智Talk

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編輯：麥德銘

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