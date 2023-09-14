【升學機遇】美國升學成本最昂貴　學費跨境匯款手續費人均近4,500元

國際匯款科技平台Wise公布海外升學相關跨境交易數據，顯示美國為全球海外升學最昂貴的地點，每年留學開支將近35,096美元。而在十大最昂貴的升學地區的學生，每年更需額外支付合共約110萬美元（約860萬港元）的跨境匯款手續費。

【打擊詐騙】Adyen已發行逾20億個網絡代碼 3年錄22倍增長

Wise公開了全球10個最昂貴的海外升學地區排名，並臚列相關學費及跨境交易相關費用。結果顯示，美國為全球海外升學最昂貴的地點，每年留學開支將近35,096美元（約27.4萬港元）；排名第二的新西蘭為24,644美元（約19.3萬港元）。

同屬香港學生海外升學熱門地點，澳洲名列第三，全年開支21,588美元（約16.9萬港元），第四位的加拿大是19,116美元（約14.9萬港元）和第六位的英國是16,811美元（約13.1萬港元）。香港亦榜上有名，以每年留學開支約17,166美元（約13.4萬港元）名列第五。

除高昂的留學開支外，Wise更發現於十大最昂貴地區升學的學生每年額外支付的跨境匯款手續費，高達110萬美元。在美國求學的留學生每年的人均匯款費用為572.07美元（約4,476港元），而在香港求學的留學生則為381.09美元（約2,981港元）。

Wise產品經理李蕎汐表示：「海外升學對學生及其家人都是龐大投資，而匯率加成和昂貴的匯款費用更進一步增加其財政負擔。留學生應有權了解他們被徵收的財務費用，從而作出明智的理財決定，減少不必要的開支。關鍵在於了解匯款的隱藏費用，包括外匯交易手續費，以及大部分傳統金融機構普遍未有披露的匯率加成。」

【國泰貨運】引進新數碼工具 理順訂倉流程

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。