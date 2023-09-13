【夜經濟】D2 Place辦中秋千鶴祭　商場及市集延長營業至10PM

今年9月29日至10月2日，D2 Place將舉辦「千鶴祭」中秋節市集活動，而為了配合香港夜經濟計劃「香港夜繽紛」，千鶴祭活動將延長至每晚10時正。

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D2 Place一期天台花園將於9月21日打造成「千鶴祭」主題攝影區，過千隻手工紙鶴組成4大攝影場景；而D2 Place二期地下THE GARAGE亦特別佈置成昭和時代街道，街道佈景掛上中秋燈籠吊飾，增添中秋節日氣氛。

與此同時，D2 Place一期THE SPACE及二期THE GARAGE將由155間本地品牌坐陣，展出手作匠人產品、本地設計品牌、甜品小食、手工醬料及美酒佳饟。活動期間更設有許願池金鶴祈願體驗、御神籤體驗、期間限定工作坊、7色紙藝繪馬、花形棉花糖及特色造型氣球換領。

【Chizuru Matsuri 千鶴祭】

日期：2023年9月29日至10月2日

時間：13:00 – 22:00

主題裝飾：荔枝角長義街9號D2 Place一期天台花園

市集活動及工作坊：荔枝角長義街9號 D2 Place一期2樓The Space；荔枝角長順街15號D2 Place二期地下The Garage

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責任編輯：曾海倫

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