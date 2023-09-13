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歐盟反壟斷監管機構向各家公司查詢 就微軟收購暴雪一事尋求意見

環球政經 17:20 2023/09/13

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消息人士稱，歐盟反壟斷監管機構正在詢問Mircosoft（MSFT）的競爭對手和客戶，他們是否會受到Mircosoft為獲得英國批准以690億美元收購動視暴雪（ATVI）而提出的建議的影響。Mircosoft上個月提出將其云流媒體版權出售給育碧娛樂（UBIP）。
 

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在Mircosoft同意向競爭對手的遊戲流媒體平台授權《決勝時刻》等動視熱門遊戲後，歐盟委員會於5月批准了這項交易。這一許可是在Mircosoft提出育碧交易以安撫英國監管機構之前獲得的。

消息人士指，歐盟反壟斷監督機構此後已向各家公司發送電子郵件，徵求反饋意見。消息人士稱，該機構尚未展開正式調查，這表明它可能在等待CMA的決定，然後再採取任何行動。

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目前尚不清楚哪些公司被要求提供意見。由於委員會調查的敏感性，公司通常不願透露與委員會的交易。

其他消息來源稱，歐盟的調查看起來不太可能，他們引用了Mircosoft公司的 CMA 提議的結構，以確保符合歐盟的補救措施。

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責任編輯：張瑋婷

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