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趕於銀行加封頂息前入市　1090萬購康怡花園套三房

股樓投資 15:54 2023/09/13

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滙豐、中銀和渣打日前先後宣布上調新造拆息按揭（H按）封頂息率，實際息率為4.125厘，料進一步影響樓市交投氣氛。但有買家趁銀行上調封頂息率前入市，其中鰂魚涌康怡花園4日內錄3宗成交，平均實用呎價約15,658元。

中原地產楊文傑說，康怡花園M座高層01室，實用面積707平方呎，三房一套間隔，放盤時叫價1,250萬元，終以1,090萬元易手，累減160萬元，實用呎價約15,417元。據了解，買家為用家，見單位間隔實用，造價吸引，遂把握時機入市自用。

資料顯示，原業主於2012年以800萬元買入單位，持貨11年，現賬面賺290萬元，物業期內升值36.25%。

延伸閱讀【2023新盤】屯門凱和山快登場　逾千呎示範單位多圖直擊【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

康怡花園 鰂魚涌 中原地產 二手市場 私人屋苑

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