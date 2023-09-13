【家族辦公室】花旗私銀：亞太區家辦未來12個月最看好4類投資　近半預計回報達10%至15%

▲ 【家族辦公室】花旗私銀：亞太區家辦未來12個月最看好4類投資 近半看好回報達10%至15%

花旗私人銀行公布《2023年家族辦公室報告》顯示，逾一半家族辦公室正增加固定收益投資，38%增加私募股權，而38%受訪者正減少配置公開市場股票。在亞太區的家族辦公室方面，受訪者在未來12個月投資部署與環球同業看法接近，當中看好的投資類別包括：

全球發達市場投資級債券（43%）

私人信貸（33%）

私募股權直接投資（29%）

新興市場股票（29%）。首選為科技（76%）、醫療保健（61%）和金融（31%）

面對不明朗的市況，花旗私銀指，亞太區客戶錄得最高的現金配置增幅，但大部分亞太區受訪者亦預計其投資組合在未來12個月內將錄得正回報。大多數（49%）受訪者預期中的投資組合回報約為10%至15%。

該訪問於今年6月全球進行，共獲268名參與者回應，3分之2受訪者來自美國以外的家辦。花旗私銀相信這是同類訪問中最全面和廣泛，有助了解家辦對全球投資挑戰和機遇的看法。

家族辦公室最著重保存資產價值

花旗私銀指出，保存資產價值是亞太區家族的重中之重，有74%的受訪者持此觀點，此比例高於其他地區的受訪者。其次是培養下一代成為負責任的財富所有者，59%的受訪者對此表示認同。

該行又指，亞太區家族辦公室的投資職能已更趨專業化，63%區內受訪者已將其投資實體與家族業務分開，而13%的受訪者正在進行有關工作。55%的受訪者制定了清晰的投資流程和內部管控措施，而49%已訂立正式的策略性計劃。

花旗私人銀行亞太區家族辦公室諮詢服務主管王厚飛表示，家族辦公室的服務需求複雜而且受家族情況而異，除了要認清家族的投資偏好和需要外，更關鍵的是要制定正確的投資架構和管治措施。隨著家族辦公室客戶的投資職能更趨專業，花旗正加強為他們提供諮詢服務，當中考慮每個家族的發展動態、細緻要求以及其重視和關注的領域，例如影響力投資、慈善事業等。

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編輯：麥德銘