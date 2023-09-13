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英國7月GDP以今年以來最快的速度萎縮 超出預測按月跌0.5％

環球政經 17:44 2023/09/13

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英國官方數據周三（13日）顯示，由於醫院和學校的罷工拖累了經濟產出，英國7月份經濟以今年以來最快的速度萎縮。

英國國家統計局（Office for National Statistics）稱，7月份英國國內生產總值（GDP）較6月份萎縮0.5%，低於經濟學家的預測，即7月份英國國內生產總值（GDP）較6月份萎縮0.2%。7月份服務業、製造業和建築業等所有主要經濟部門均出現下滑。這些數據凸顯了英國經濟正在疲軟的跡象，其程度可能超出了英國央行在9月利率會議之前的預期。
 

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁

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周二（13日）公佈的失業率上升速度超過了央行的預期，儘管英國央行仍然擔心強勁的工資增長會助長持續的通貨膨脹。

國家統計局稱，衛生部門是服務業產出下降0.5%的最大驅動力，並指出高級和初級醫生的工業行動是導致預約取消的原因之一。英格蘭的學校也發生了罷工。7 月份異常潮濕的天氣損害了零售和建築公司的產出。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

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記者：張瑋婷

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