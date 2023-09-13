日揆岸田文雄改組內閣 5名女閣員追平最高紀錄

日本首相岸田文雄今日（13日）會公布改組內閣名單，日媒指女性閣員將增至5人為歷來最多，其中前法務大臣上川陽子出任外相。另外，內閣官房長官松野博一等多名要員將繼續留任。

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今次改組有11人首次入閣及兩人再次入閣，6名留任閣員包括松野博一、財相鈴木俊一、經濟產業大臣西村康稔、數碼大臣河野太郎、經濟安全保障擔當大臣高市早苗、國土交通大臣齋藤哲夫。

70歲的上川陽子接任林芳正出任外相、土屋品子出任復興大臣、自見英子擔任地方創生擔當大臣、加藤鯰子擔任兒童政策擔當大臣。

女性閣員增至5人，追平2014年第二屆安倍改組內閣及2001年小泉純一郎內閣的女閣員人數。

前厚生勞動省副大臣武見敬三出任厚生勞動大臣，前首相助理木原稔出任防衛大臣，兩人均為首次入閣。

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共同社報道，改組內閣經過皇宮認證儀式後正式成立，重點為應對物價通脹和加薪而制定經濟政策。

岸田文雄作為自民黨總裁，同日上午也在黨臨時總務會議上決定黨內要職人選。茂木敏充留任幹事長；茂木派的組織運動總部長小淵優子出任選舉對策委員長；麻生太郎留任副總裁；安倍派的萩生田光一留任政務調查會長。

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責任編輯：鄭錦玲