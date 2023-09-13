英7月經濟收縮0.5%超預期 兩大因素影響

英國國家統計局（ONS）公布最新經濟數據，指7月來當地本地生產總值（GDP）按年收縮0.5%，比外界預期幅度為高。ONS表示，超出預期跌幅主要來自罷工及天氣因素。

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周三（13日）公布的初步數據顯示，英國總體GDP下降0.5%，幅度超越外界預期的0.2%。三大領域均有跌幅，製造業最大為0.7%，建造業及服務業分別減少0.5%。

ONS經濟數據總監摩根（Darren Morgan）表示，7月時醫療行業及教師罷工對服務行業形成負面影響，零售及建造業則受惡劣天氣影響而呈現弱勢。製造業受惠於5月額外銀行假期後出現反彈，連串體育盛事及主題公園訪客人數增長亦短暫刺激英國經濟。

摩根指ONS原來已預期7月數據會出現跌幅，但認為總體經濟前景維持正面，指服務﹑製造及建造業在過去3個月間亦呈現增長。

侯俊偉警告因高通脹 英國秋季減稅可能性低 【下一頁】

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，英國只有堅持年內通脹率減半目標，才可能實現持續性經濟及薪資增長。他對英國經濟前景感樂觀，指英國為七大工業國（G7）中復甦速度最快，而且國際貨幣基金組織形容英國長期經濟增長超越法國﹑德國及意大利。

英媒指數據不止反映當地家庭及商業仍然飽受通脹引起的財政壓力，亦可能左右央行英倫銀行未來控制加息的步伐。市場估計，英倫銀行下周將再加息0.25厘。

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責任編輯：吳漢培