【打擊詐騙】Adyen已發行逾20億個網絡代碼　3年錄22倍增長

企業支付平台Adyen宣布，已在全球發行超過20億個網絡代碼（Tokens），自2020年起錄得22倍增長。Adyen正積極為企業推動支付安全及創造有利條件，以迎接網絡代碼化的創新發展，將常規銀行卡號碼轉換為安全可靠、不帶敏感訊息的代碼（non-sensitive tokens）。

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網絡安全仍是各大企業的首要任務，但實際上企業毋須再因執行網絡保安措施而犧牲客戶體驗。網絡代碼化使企業授權率平均提高3%，相當於每月增加數百萬美元收入。由於網絡代碼的處理成本較發卡行識別碼（Payment Card Number, PAN）卡支付程序低，企業可藉此降低成本，同時提升交易轉化率和收入。

對於為客戶提供「儲存銀行卡詳細資料」功能的訂閱服務或數碼企業來說，使用網絡代碼是重大變革，用戶進行網上購物時，將較過往更加輕鬆和簡便。

數碼支付和電子商務近年急速增長，加上受到新冠疫情的催化，導致支付詐騙個案急劇增加。Adyen研究發現，39%的企業報稱企圖行騙個案於過去12個月有所增加，而只有60%的企業具備有效的防範詐騙系統。隨著支付詐騙成為各行各業均需面對的重大挑戰，網絡代碼化成為關鍵所在，協助在未來營造既流暢又安全的網上支付環境。

Adyen環球數碼主管Trevor Nies表示，網絡代碼化是一件強大工具，能夠營造雙贏局面：既提高客戶在支付方面的安全性，同時又能提升企業進行交易的授權率（轉化率），從而提高企業收入。Adyen的技術能支援各大銀行卡發卡組織，未來愈來愈多企業將發掘到網絡代碼的潛力。

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責任編輯：李智賢

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