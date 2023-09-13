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【轉數快FPS】星展推轉數快5周年慶祝活動　賺取電子印花及獎賞

Hot Talk 15:04 2023/09/13

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【轉數快FPS】星展推轉數快5周年慶祝活動　賺取電子印花及獎賞

繼HSCB滙豐推出轉數快（FPS）獎賞後，星展銀行DBS為慶祝轉數快及電子印花推出5周年，亦準備了一系列慶祝活動。星展指，所有星展客戶可獲價值10元的免費電子印花一個完成合資格交易後，除可賺取高達等值200元的電子印花，還有機會參加升級獎賞，獲取高達400元現金獎賞。合資格交易包括轉賬100元或以上可獲2個電子印花，每次以Scan and Pay或網上繳付賬單功能繳付1張200元或以上的賬單可享1個電子印花。

星展表示，客戶進行以下步驟，即可賺取更多獎賞：

（1）使用轉數快轉賬至星展賬戶，可獲高達100元現金獎賞；

（2）綁定星展賬戶至WeChat Pay HK賬戶消費可獲高達230元獎賞；

（3）透過星展iBanking網上理財或DBS digibank HK app登記並繳交政府賬單（包括稅單、地租及運輸署賬單），可享高達500元現金獎賞​​。

ET財智Talk

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