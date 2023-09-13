【帶你睇盤】嘉湖山莊三房叫價498萬　呎價不用8000元

天水圍嘉湖山莊是藍籌屋苑，價錢向來親民，多年來是上車客熱門之選。今次祥益地產介紹的放盤正正是嘉湖山莊，近期屢錄低價成交，吸引不少用家留意。

放盤單位為嘉湖山莊7期2座低層A室，實用面積638平方呎，三房間隔，現叫價498萬元（最後更新日期：9月13日），實用呎價不用8,000元。從相片可見，單位景觀尚算開揚，外望屋苑其他座數。

放盤單位 天水圍嘉湖山莊7期2座低層A室（物業編號：AN240991） 實用面積 638平方呎 間隔 三房 叫價 498萬元（最後更新日期：9月13日） 賣點 有匙可睇、換樓之選、性價比高、可做九按、大型屋苑、配套齊全 聯絡人 林家倫（電話：27766528）

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