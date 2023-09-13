【帶你睇盤】嘉湖山莊三房叫價498萬　呎價不用8000元

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趕於銀行加封頂息前入市 1090萬購康怡花園套三房
天水圍嘉湖山莊是藍籌屋苑，價錢向來親民，多年來是上車客熱門之選。今次祥益地產介紹的放盤正正是嘉湖山莊，近期屢錄低價成交，吸引不少用家留意。
放盤單位為嘉湖山莊7期2座低層A室，實用面積638平方呎，三房間隔，現叫價498萬元（最後更新日期：9月13日），實用呎價不用8,000元。從相片可見，單位景觀尚算開揚，外望屋苑其他座數。
|放盤單位
|天水圍嘉湖山莊7期2座低層A室（物業編號：AN240991）
|實用面積
|638平方呎
|間隔
|三房
|叫價
|498萬元（最後更新日期：9月13日）
|賣點
|有匙可睇、換樓之選、性價比高、可做九按、大型屋苑、配套齊全
|聯絡人
|林家倫（電話：27766528）
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
https://www.manyw.com/details/?282677
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢