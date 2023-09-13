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【帶你睇盤】嘉湖山莊三房叫價498萬　呎價不用8000元

股樓投資 15:32 2023/09/13

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天水圍嘉湖山莊是藍籌屋苑，價錢向來親民，多年來是上車客熱門之選。今次祥益地產介紹的放盤正正是嘉湖山莊，近期屢錄低價成交，吸引不少用家留意。

放盤單位為嘉湖山莊7期2座低層A室，實用面積638平方呎，三房間隔，現叫價498萬元（最後更新日期：9月13日），實用呎價不用8,000元。從相片可見，單位景觀尚算開揚，外望屋苑其他座數。

放盤單位天水圍嘉湖山莊7期2座低層A室（物業編號：AN240991）
實用面積638平方呎
間隔三房
叫價498萬元（最後更新日期：9月13日）
賣點有匙可睇、換樓之選、性價比高、可做九按、大型屋苑、配套齊全
聯絡人林家倫（電話：27766528）
點擊圖片放大
+7
+6

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://www.manyw.com/details/?282677

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

【Wealth封面故事】(有片)專訪黃國英 因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

https://imoney.hket.com/article/3612075

黃國英專訪80分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3608325 

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撰文 : 黃卓賢

元朗 瑧頤 中原地產 二手市場 私人屋苑

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