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富途毛君豪：內房政策曙光初現　吼一線國企華潤置地32港元買入

股市 14:42 2023/09/13

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富途毛君豪：內房政策曙光初現　吼一線國企華潤置地32港元買入

今年上半年，全國樓市持續下行，地產銷售修復趨勢放緩，新開工面積、施工面積、開發投資等指標均保持負增長。因內地政府及市場均擔心「恒大」及「碧桂園」違約事件會嚴重拖累內地整個樓市，近來樓市政策密集頻發，推出多項刺激措拖，務求促使樓市回暖，包括「認房不認貸」政策，自北上廣深四大一線城市相繼落地後，全國多地的二線和三四線城市也全面跟進。在「認房不認貸」的推動下，其中融創中國 （01918） 的北京項目「融創壹號院」於9月4日開賣熱銷，當天總認購金額已經達到集團過去兩個月的總銷售金額。另外刺激措施亦包括降低存量首套房貸利率、調整二套房貸利率、調整首付款比例﹑一線及非一線熱點城市的房地產或取消限購、限貸、限售等限制性政策。

內地新房銷售已連續三周回升，筆者認為整體政策力度超出市場預期，預計「認房不認貸」和下調「首付比例下限」可能將提升未來數月銷售約6.5百分點，同時也會溫和提升房地產開發投資，而降存量房貸利率和二套利率下限則會爲居民大大增加年化收入2000多億人民幣。適時調整房地產政策，滿足居民剛性和改善性住房需求的同時，對擴大內地消費、拉動投資及穩定經濟增長將會產生有利的積極作用。核心城市房地產市場有望逐漸企穩，甚至將迎來一波向上行情，從而帶動全國房地產市場逐漸修復，內地房地產「金九銀十」市場可期。

華潤置地 （01109） 作為一線國企內房企業，其上半年核心盈利113億元，按年升11%，跟預期相若。集團正重新定位迎合新市場格局，內地放寬一線城市按揭成數比例，將對潤地有利，因公司在一﹑二線城市有龐大業務敞口，預料當局的穩定樓市措施可推動需求，將會帶動集團銷售額提升，另外投資項目租金收入增長亦紓緩發展項目的毛利率壓力。潤地股價走勢方面比其他二三線及民企內房更為強勁，股價自今年6月底位28.3港元開始有一級級見底上升的趨勢。筆者建議於32港元買入，目標價40港元（多年內的阻力位），跌穿28港元止蝕。

【關於作者】毛君豪現為富途高級分析師，為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。毛君豪於英國諾丁咸大學畢業， 擁有金融碩士學位，超過12年金融行業及投資經驗，擅長香港及美國的新經濟版塊，風格主要為穩守突擊型。

ET財智Talk

撰文 : 毛君豪 富途高級分析師

欄名 : 牛牛理財落你袋

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