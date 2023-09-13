加密貨幣交易所幣安美國CEO離任 並裁員逾百人

加密貨幣巨頭幣安（Binance）在美國的分支機構Binance.US正面臨監管審查帶來的營運挑戰。

Binance.US首席執行官Brian Shroder即將離職，公司將裁員100多人，約佔員工總數的三分之一。

Binance.US沒有說明Shroder離職的具體原因。該公司的法律總顧問Norman Reed將擔任臨時首席執行官，Binance.US的目標是繼續作為一家加密貨幣交易所營運。

Binance.US表示，裁員和戰略行動旨在確保其財務穩定性，並確保其有能力在這些法律和營運挑戰中繼續為客戶提供服務。

作為全球加密貨幣交易所龍頭，Binance已經歷了一系列高管離職，使其營運面臨更多挑戰。全球產品主管Mayur Kamat於本月初辭職，首席戰略官Patrick Hillmann於7月離職。

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美國證券交易委員會（SEC）今年6月對Binance及其創始人趙長鵬提起民事訴訟。Binance和Binance.US堅稱它們是獨立營運的，但監管訴訟和這些內部變化凸顯了加密貨幣交易所在應對美國不斷變化的監管時所面臨的日益嚴格的審查和挑戰。

SEC稱，Binance.US的創建是規避美國證券法計劃的一部分。

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