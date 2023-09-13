蘋果推iPhone 15系列 惟股價仍收跌

蘋果（AAPL）周二（12日）在其旗艦新品發布會「Wonderlust」上發布了最新的iPhone15系列，同時發布的還有Apple Watch Series 9。

iPhone15配備了新功能，包括以前只在專業版才有的動態島功能、6.1和6.7英寸螢幕，以及採用75%再生鋁和100%再生鈷的環保設計。

這次發布會的時機恰逢全球智能手機市場面臨挑戰，華為的競爭加劇，經濟不確定性增加，尤其是在中國。

市場普遍認為新手機新意欠奉，因此盡管蘋果發布新產品，但其股價仍下跌1.71%至每股176.3美元。

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值得注意的是，蘋果選擇維持其新款iPhone15系列的穩定定價，這反映了當前全球智能手機市場的狀況。此外，該公司還推出了機器學習驅動的功能，如照片應用中的人像模式增強功能和Apple Watch Series 9中的創新功能。

蘋果還宣布計劃為iPhone和AirPods Pro使用USB-C充電線，以符合歐洲法規。

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