元朗瑧頤兩房戶543.8萬沽　創同類二手價新低　4年蝕19%

近幾年入伙的半新盤，頻錄蝕讓成交。其中元朗瑧頤有中層兩房單位日前以543.8萬元易手，實用呎價12,530元，創屋苑兩房二手造價新低。值得留意的是，業主持貨4年，現帳面蝕約15%。

中原地產王勤學說，瑧頤中層A8室，實用面積434平方呎，原叫價550萬元，剛以543.8萬元沽出，實用呎價約12,530元。資料顯示，原業主於2019年6月以673.9萬元一手買入單位，持貨4年，現帳面蝕130萬元，物業期內貶值19%。

談到近期市況，王勤學說，元朗區本月錄得24宗二手買賣，較上月同期16宗增加，但整體表現仍低迷，近期不少業主劈價求售，有買家趁機執平貨，區內頻錄低價或蝕讓成交。

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