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元朗瑧頤兩房戶543.8萬沽　創同類二手價新低　4年蝕15%

股樓投資 14:37 2023/09/13

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近幾年入伙的半新盤，頻錄蝕讓成交。其中元朗瑧頤有中層兩房單位日前以543.8萬元易手，實用呎價12,530元，創屋苑兩房二手造價新低。值得留意的是，業主持貨4年，現帳面蝕約15%。 

中原地產王勤學說，瑧頤中層A8室，實用面積434平方呎，原叫價550萬元，剛以543.8萬元沽出，實用呎價約12,530元。資料顯示，原業主於2019年6月以637.9萬元一手買入單位，持貨4年，現帳面蝕94.1萬元，物業期內貶值15%。 

談到近期市況，王勤學說，元朗區本月錄得24宗二手買賣，較上月同期16宗增加，但整體表現仍低迷，近期不少業主劈價求售，有買家趁機執平貨，區內頻錄低價或蝕讓成交。 

延伸閱讀【2023新盤】屯門凱和山快登場　逾千呎示範單位多圖直擊【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

元朗 瑧頤 中原地產 二手市場 私人屋苑

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