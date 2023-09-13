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香港大學專業進修學院於11月舉辦八天「日本關西清酒品酒遊學團」

都會情報 14:30 2023/09/13

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日本清酒是日本人引以為傲的優良文化象徵，隨著日本清酒的全球化及香港人對日本食品越發喜愛，日本清酒成為伴佐日本美食的最佳酒品，清酒愛好者人數也隨之而增加。有見及此，香港大學專業進修學院除定期推出日本清酒課程外，更特意於11月25日至12月2日，舉辦為期八日七夜之「日本關西清酒『藏人體驗』 x 賞楓 x 品酒遊學團」，讓學員在隨團資深清酒老師的指導下，親身體驗日本清酒的釀造過程，學習清酒和不同食品料理的配搭，並透過品嚐不同的清酒，了解清酒不同類型和其風味特性，以提升學員對清酒的品鑒技巧知識。

清酒「藏人」是從事釀造清酒的專業人員，經過長時間的培訓和經驗累積，精通各種釀酒技巧和知識，以確保釀造出高品質的清酒，清酒「藏人」的技術和專業知識被視為釀酒產業的重要資產，也是日本清酒文化的重要代表。是次遊學團帶你走入西山酒造場，親身感受一般不對外開放的「藏人」生活，在酒造社長或藏人們現場親身指導下走入清酒釀造之心臟地帶，親自造酒：體驗洗米、蒸米、製麴等程序，是一次難能可貴的體驗。

此外，這次獨特的學習之旅，參加者將可以親身體驗以下六大特色：

●   「全方位」日本清酒品嚐：品味幾十款日本清酒，了解其風味和製作工藝；
●   日本啤酒見學品嚐：參觀日本啤酒廠，了解其製作流程；
●   宇治茶道體驗：品嚐宇治茶，領略傳統茶道文化；
●   欣賞秋天楓葉：觀賞五彩斑斕的楓葉，感受自然之美；
●   豪嘆星級溫泉酒店：享受星級溫泉酒店的舒適和服務；
●   豪嘆星級美食：品嚐地道日本美食，滿足你的味蕾，並有多次與清酒搭配。

遊學團截止報名日期為9月24日，現尚餘少量名額，熱愛日本清酒的你萬勿錯過這次的絕佳機會！

報名詳情請瀏覽：bit.ly/3ZkIR7C

(特約)

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