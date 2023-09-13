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【AI大戰】阿里「通義千問」向公眾開放 IDC大模型評估獲6項滿分

股樓投資 14:44 2023/09/13

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阿里巴巴（09988）旗下阿里雲公布，向社會全公眾開放人工智能大模型「通義千問」，用戶可登錄「通義千問」官網體驗，企業用戶可透過阿里雲調用「通義千問」API。

截至下午3時，阿里巴巴股價報85.8元，跌0.6%，成交額15.9億元。

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁

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阿里雲指，目前已與OPPO、得物、釘釘、淘寶、浙江大學等達成合作，將基於「通義千問」訓練他們自己的專屬大模型或開發大模型應用。

據資料顯示，使用通義千問需要用上內地手機號碼登記，或使用內地版阿里雲App、支付寶和釘釘帳戶登入。通義千問可以提供的服務包括創意文案、學習助手和辦公助理等服務。

阿里雲稱，在IDC最新的AI大模型評估報告顯示，通義千問在全部11項測試中獲得通用能力、創新能力、服務能力、平台能力、生態合作、電商行業應用6項滿分，名列前茅。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

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記者：李兆明

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