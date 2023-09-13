【分析｜保險業】下半年香港保險市場為何值得看好？

保監局近期公布香港保險業臨時統計數字，今年上半年內地訪客的新造業務保費上漲至319億元，按年增58.1倍，亦較2019年同期錄得263億元多21%。摩通認為，第2季度的行業數據反映新壽險銷售質量依然良好，預計未來幾季銷量增長將持續高於內地市場，表明更加看好香港市場進入第3季度的增長。

上季年度化保費等值飆逾倍

摩通看好香港保險業，原因之一是新壽險銷售質量穩固。今年第2季，香港保險業的年度化保費等值（APE）按年勁增105%，主要得益於258億港元的定期保費，這佔首年保費總額46%。友邦 （01299） 、保誠 （02378） 的期繳保費按年分別增逾3倍和6倍，分別貢獻各自首年保費約63%、90%。友邦最近業績顯示新業務價值利潤率為56.9%，摩通認為這屬健康水平，且香港市場其他同業應在新業務價值利潤率都有相類健康表現。

訪港內地客促進離岸壽險業務

第二看好香港保險業原因是銷售動力可能在未來數季維持。摩通指出，歷史數據表明，由於香港離岸壽險銷售額和訪港內地客之間存在很強的相關性，訪港內地客對香港離岸壽險銷售額的增長是一個很有力的解釋。在疫前5年，來自訪港內地客的離岸業務每季度貢獻了超過100億港元的新壽險銷售額，但2020至22年間邊境出入受限，這一數字縮減至疫前水平的五分之一。

今年初香港和內地之間邊境重開後，香港離岸年度化保費等值出現有利復甦，今年首季和第2季度分別為79億港元和148億港元（相比之下，2019年第2季度為147億港元）。今年以來截至前日（11日），入境本港人數達到1700萬，較2019 年增48%。故摩通預計，隨着訪港內地客至少在未來6個月將進一步上揚、代理人生產力提高以及利率環境有利的本地保險需求，良好的業務勢頭將繼續保持。

內地保險市場下半年或相對弱

此外，相對看好香港保險業的原因亦包括預期下半年香港市場增長高於內地市場增長。據報，3.5厘預定利率人身險產品7月底前在內地全數下架。摩通指，有關產品下架後，內地8月保費報告疲弱，數據按年跌7%至10%。摩通對內地人壽行業看法是業務兩極分化，以代理為基礎的參與者表現出色。由於儲蓄保單一直是主導產品，特別是對於銀保渠道，可預見內地許多中小型保險公司在今年下半年的業務勢頭減弱。

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編輯：胡學能