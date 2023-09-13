西班牙女記者街頭直播 慘遭男子兩度伸狼爪非禮（有片）

西班牙電視台一名女記者周二（12日）於馬德里街頭直播期間，突然遭一名陌生男子從後伸出狼爪非禮。女記者力保鎮定嘗試繼續專業報導，無奈該名男子再度非禮。據悉，該男子已遭西班牙警方拘捕。

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來自西班牙Cuatro頻道的女記者巴拉多（Isa Balado），事發時正為該台新聞節目《En boca de todos》報導馬德里一間商店發生的罪案。

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一名男子從後接近巴拉多，似乎有觸摸她的臀部，更主動詢問她隸屬哪個電視頻道。

🚨🚨🚨 AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023

雖然巴拉多遭男子非禮，她仍保持鎮定試圖將男子推到另一邊。

電視台直播室內的男主播隨即詢問，巴拉多是否遭該名男子非禮臀部，巴拉多回答是。男主播表現憤怒，要求巴拉多和攝影師讓該名男子入鏡，並批評他是個白痴。

巴拉多其後質問男子是否要非禮其臀部，男子道歉並表示自己不想觸摸她的臀部，

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巴拉多要求男子讓她完成工作，但男子無視她苦苦哀求，仍然堅持騷擾巴拉多。男子走開時甚至大膽地觸摸巴拉多的頭髮，然後折返向巴拉多搭訕。

據Cuatro報導，電​​視台工作人員其後報警，警方很快已拘捕疑犯。

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責任編輯：鄭錦玲