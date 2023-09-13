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【iPhone 15】蘋果發布iPhone 15 舜宇下午升近3%

股樓投資 14:34 2023/09/13

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一如外界所料，蘋果(美：AAPL)  在日前發布會披露全新手機iPhone 15。具備iphone 概念手機設備股今日個別發展。截至2時，舜宇學(02382)上升2.7%報61.6元，瑞聲(02018) 跌2.7%報12.98元，高偉電子(01415)跌6.1%報14元，鴻騰(06088) 跌1%報1.04元。

【阿里巴巴9988】阿里新CEO提出兩大戰略重心 包括用戶為先和AI驅動  詳情請看【下一頁

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

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蘋果於秋季新品發布會上揭開iPhone 15面紗，配置更高端攝像頭及USB-C接口。根據蘋果內地官網，iPhone 15系列延續iPhone 14系列的定價策略，起步版一律不變，更大容量版本再次分別上漲100至500元人民幣，iPhone 15系列國行起售價介乎5,999元至9,999元人民幣，9月15日(周五)晚上8點接受預購，9月22日(下周五)起發售。

另外花旗發表研報指，舜宇光學8月出貨量按月上升，隨著包括華為在內的客戶在8月份推出新旗艦手機後，舜宇的訂單有望進一步好轉，因而維持舜宇「中性」評級。花旗又指出，舜宇８月手機鏡頭組和相機模塊的出貨量超出指引，相信由外國和本地客戶補充新旗艦機型庫存所帶動。

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撰文 : 李尚毅

舜宇光學科技（02382） 港股

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元朗瑧頤兩房戶543.8萬沽　創同類二手價新低　4年蝕15%

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加密貨幣交易所幣安美國CEO離任 並裁員逾百人
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