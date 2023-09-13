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金正恩抵俄正式晤普京 平壤突試射導彈

環球政治 13:46 2023/09/13

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北韓領袖金正恩周三（13日）抵達俄羅斯遠東地區，在東方港（Vostochny）太空發射場與俄國總統普京（Vladimir Putin）會面，雙方稍後將舉行峰會。

北韓軍政高官隨金正恩訪俄 料談軍售換高科技 【下一頁】

金正恩周二（12日）已到達俄國邊境城市哈桑（Khasan），俄羅斯媒體報稱金正恩翌日前往東方港太空發射場，獲普京親自迎接。金正恩向普京表示，「感謝百忙中邀請我們」，兩人握手約40秒，普京表示「十分歡迎」。

俄羅斯媒體報稱，普京表示將會協助北韓打造自己的衛星，強調亦是把會面場地定為太空發射場的原因。普京亦重申，雙方將全面商討各項議題。

金正恩據悉亦透露，與俄羅斯維持關係為北韓的優先事項。金正恩向普京表示，兩國將持續合作，「對抗帝國主義」，強調會支持普京的所有決定。

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【俄烏戰爭】普京預戰事變長期 斥和談反令烏重新武裝 【下一頁】

俄朝領袖將在數日內召開峰會，韓聯社分析預計，北韓或同意向俄羅斯提供武器及彈藥，換取俄國的間諜衛星及核動力潛艇等高科技技術。如果兩國同意與中國舉行聯合海上演習，韓聯社估計將威脅朝鮮半島及全球安全。

南韓聯合參謀本部周三表示，北韓今日向東部海域試射導彈。今次良北韓相隔14日再次發射導彈，時值領袖金正恩與普京會面。有分析指出，今次為北韓首次在領袖外訪時試射導彈，相信是展示維持軍事備戰狀態的信心。

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責任編輯：吳漢培

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