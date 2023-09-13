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【一帶一路論壇】丁薛祥：中央支持香港盡早加入RCEP　冀香港進一步推動資金融通

股市 13:00 2023/09/13

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第8屆「一帶一路」高峰論壇今早在灣仔會展舉行。主管港澳事務的政治局常委、國務院副總理丁薛祥發表視像致辭，表示支持香港保持獨特優勢，在共建「一帶一路」中發揮更重要功能。他希望香港深化區域合作，拓展經貿網絡，中央支持香港盡早加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），與更多國家簽定自貿與投資協定，與各地開展更緊密合作。

丁薛祥又希望香港完善金融服務，進一步推動資金融通，發揮國際金融中心優勢，強化全球離岸人民幣業務，進一步暢通融資渠道。

商務部：支持港企參加區域會議

商務部副部長郭婷婷出席該論壇致辭表示，商務部支持香港企業各界人士參加進博會、服貿會、中國東盟博覽會等區域性會議，做大做強離岸貿易等新業態，更好保障全球產業鏈供應鏈穩定暢通。商務部亦將支持香港舉辦「一帶一路」國際交流活動，擴大香港在共建「一帶一路」中的參與度和影響力，鼓勵內地與香港企業攜手合作，支持港企參與境外資產合作區建設，已促成70多項投資合作意向。

郭婷婷提到，將支持香港發揮兩地合作優勢，在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）框架下進一步擴大對香港服務貿易，增進數字貿易合作，支持香港作為單獨關稅區盡早加入RCEP，更廣泛參與國際和區域經濟合作。

李家超：正爭取盡早加入RCEP

特首李家超表示，正爭取盡早加入RCEP，並與更多國家和經濟體商討簽訂自貿協定和投資協定等。他指香港未來將繼續加強與內地和世界聯通，吸引人才，並培養本地多元人才，用好國際金融、貿易、航運中心地位，發揮香港與國際接軌的專業服務優勢，鞏固在亞太區域國際法律及爭議解決服務中心的角色，進一步建設香港成為國際創新科技中心和中外文化藝術交流中心。

ET財智Talk

相關文章：

【財爺網誌】陳茂波：爭取盡快加入RCEP　印尼工商會有意組代表團訪港

編輯：胡學能

經濟 一國兩制 中國市場 中華人民共和國商務部 外資 丁薛祥 一帶一路 東盟 人民幣 金融
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