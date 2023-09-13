▲ 【債王爭議】岡拉克反擊格羅斯：從不想要「新債王」頭銜 反批「已退休10年仍試圖指點江山很可悲」

已退休的前「債王」、美國太平洋資產管理公司（PIMCO）創辦人之一格羅斯（Bill Gross）日前公開表示，「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）不配這個稱號。岡拉克回應稱，從不想要「新債王」這個頭銜，直指「一個已退休10年的人仍在試圖指點江山，是一件很可悲的事」，「希望他一切安好」。

「我從來都不想要（新債王）這個稱號，亦從來沒有接受過，也真的不知道這是甚麼意思。」

格羅斯：要成為債王，必先要建立出一個王國

格羅斯早前指，要成為債王，必先要建立出一個王國（Kingdom），指PIMCO的規模達2萬億美元，雙線資本才550億美元，稱不上一個王國。

對於岡拉克回應稱，過去5年Doubleline Capital’旗下基金都做得很好，數據也不錯，所有事情都很理想，現時基金管理的資產，遠遠超過550億美元資金。

岡拉克：用資產規模來定義你的觀點很離譜

岡拉克表示，他不想管理比現在更大規模的資金，因目前公司管理的資產已達1000億美元，而且十多年前已停止推銷自己最大規模的基金。

「用資產規模來定義你的觀點很離譜，我制定了很多策略，而且可以募集多兩、三倍的資金，但我不覺得這樣做有甚麼樂趣，我亦不會因此覺得快樂。」

岡拉克稱，若資產更多，管理會更困難，因這意味需要面對更多客戶、更多麻煩，但回報可能愈低。」

格羅斯發言人對此沒有回應。格羅斯與岡拉克的不和由來已久，格羅斯曾於2019年稱岡拉克不算一個好的「債王」，直指其他人更適合擁有這個頭銜，如Guggenheim Partners投資總監Scott Minerd。

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編輯：陳韻妍