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【俄烏戰爭】普京預戰事變長期 斥和談反令烏重新武裝

環球政治 13:07 2023/09/13

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周二（12日）表示，準備好與烏克蘭長期戰爭，稱任何和談只會令基輔政府嘗試重新武裝。普京亦表明，即使美國前總統特朗普（Donald Trump）再次入主白宮，不會改變俄國繼續視美國為敵人的立場。

普京支持俄央行加息 「物價失控勢破壞經濟」 【下一頁】

當日出席東方經濟論壇的普京表示，預備與烏克蘭長期戰爭，指烏軍反攻已經失敗，稱烏軍在攻下中已損害7.1萬士兵。他認為當烏方人員﹑裝備及彈藥接近耗盡時，和談才有可能發生。

普京亦指責西方國家向烏克蘭援助集束彈及貧鈾彈等，以及未來可能提供F-16戰機與長程導彈系統「陸軍戰術彈道導彈」（ATACMS），稱一切只是延長戰爭，不會影響最終結果。

然而，普京批評烏克蘭可能會利用和談，乘機利用資源重新武裝。他稱俄國難在烏軍仍在反攻情況下，與烏克蘭展開談判，並堅持俄國願意停止戰爭。普京重申烏克蘭需要取消法律上單方面禁止和談，並解釋自身需求，雙方才有可能談判。

北韓軍政高官隨金正恩訪俄 料談軍售換高科技 【下一頁】

同時，普京談及特朗普被檢控為政治驅動，正好展示美國政治系統腐爛不堪。他強調無論來年美國總統大選結果如果，俄國亦不會改變視美國為敵人的狀態，認為美國對俄外交政策不會改變。

另外，普京直言西方嘗試阻嚇中國與俄羅斯有緊密聯繫，但西方永遠不會成功，重申中俄關係達致前所未見水平。

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責任編輯：吳漢培

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