▲ 【中國市場】新加坡GIC：正加倍投資中國某些行業 惟難以採用自上而下方式配置中國資產

新加坡主權基金、新加坡政府投資公司（GIC）行政總裁林昭傑表示，即使很難在中國進行自上而下的配置，但中國仍是可投資的地方，例如中國是全球綠色科技等產業的領導者，長遠消費會在中國經濟發揮更大作用，而且帶來機遇，故GIC正加倍投資中國某些行業。

林昭傑指，中國經濟增速放慢，加上美國收緊對中國的監管，中國政府重建投資者信心的舉措成效有限，並對中國資產的可投資性存在懷疑，但他認為，中國在面對挑戰時，正尋求採取一個新的經濟模型，以繼續創造良好的經濟增長及就業機會。

美國聯儲局明年未必會減息

「由於中國情況相當複雜，因此難以採用自上而下方式配置中國資產，故難以單憑投資主題去進行投資。」

林昭傑預期，美國聯儲局明年未必會減息，因當局需要確保通脹不會反彈，避免其信譽受到影響。

GIC早前公布2016年以來最差的年度表現，主要受累於環球經濟放緩，而且加息影響仍未完全浮現。

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編輯：陳韻妍