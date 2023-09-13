美眾院議長麥卡錫宣布 針對拜登啟動彈劾調查

屬共和黨的美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）周二（12日）宣布，他會指示眾議院委員會就總統拜登（Joe Biden）家族的商業交易，針對拜登啟動彈劾調查。

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麥卡錫於眾院表示，眾院共和黨人發現了針對拜登行為的嚴重且可信指控，指這些指控描繪了腐敗文化的畫面。他指示眾院委員會對拜登展開正式彈劾調查。

共和黨人一直調查拜登是否涉及其子亨特（Hunter Biden）的海外商業事務或從中受益。麥卡錫面臨共和黨極右勢力的龐大壓力，部分人因預算分歧更威脅要罷免麥卡錫。

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雖然彈劾為罷免總統的第一步，但外界估計共和黨人幾乎不可能成功彈劾。即使眾院成功將彈劾案提交參議院，參院需以三分之二的大比數支持，才能成功將拜登定罪。由於參院現由民主黨人控制，上述門檻料極難達到。

白宮發言人Ian Sams批評，麥卡錫的聲明是最糟糕的極端政治。他指眾院共和黨人已調查拜登9個月，仍未發現任何不當行為的證據。

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責任編輯：鄭錦玲