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【券商點睇】收入恢復至疫前八成以上 滔搏利潤率將有所擴張

股樓投資 12:25 2023/09/13

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據浦銀國際的報告，滔搏（06110）管理層在6月底的交流會中曾透露，截至今年3至5月的2024財年首季收入，基本上已恢復至2019年同期的80%至85%。該行亦預計公司於2024財年第二季，即今年6至8月的收入，相較2019年同期的恢復程度將比本財年第一季有所提升，並有望落在80%至85%區間的高段。

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

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基於以上判斷，浦銀國際推斷滔搏2024財年上半年的收入，將恢復至2020財年上半年收入水平的83%至84%，按年增長高單位數。隨着消費力與消費情緒的逐步恢復，滔搏2024財年的收入將持續恢復，並最終回到2020財年全年收入的90%。

報告指，市場對於滔搏在2024財年上半年的利潤率展望有不同的觀點。該行認為，雖然上半年零售折扣按年微幅改善，但品牌方的補貼可能有較大幅度的降低，可能導致期內的毛利率在上年度的高基數下，可能小幅收窄。但同時預測，2024財年上半年的銷售費用率在經營槓桿的幫助下，有望按年大幅下降，且下降幅度超過毛利率收窄的幅度。因此，預測滔搏期內的核心經營利潤率與淨利率將錄得按夫0.5個百分點左右的擴張。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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浦銀國際指出，滔搏目前交易在不到預測市盈率13倍，估值水平相較其他運動服飾企業，依然具有較高的吸引力。基於穩定的業績表現，維持原有的盈利預測不變，目標價亦維持在8.4元不變，評級為「買入」，同時為行業首選。

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責任編輯：林衛

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