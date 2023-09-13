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【幣安風暴】幣安美國CEO離職　傳裁員3分之1

新經濟追蹤 12:22 2023/09/13

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【幣安風暴】幣安美國CEO離職　傳裁員3分之1

幣安美國（Binance.US）受美國多個監管機構緊盯下，公司最新證實，行政總裁Brian Shroder已離開幣安美國，由首席法律總監Norman Reed代任行政總裁。外電報道，在連串監管事件下，幣安美國將裁員約3分之1，涉及逾100個職位，而幣安美國在當地正式名稱為BAM Trading Services Inc，2019年向美國用戶開放，而美國用戶不能直接使用「幣安」買賣加密貨幣。

主流加密貨幣未受消息而波動，比特幣最新報25873美元，24小時變幅不足0.5%，該幣年初至今反彈逾5成。

由「CZ」趙長鵬掌控的全球最大加密資產交易所幣安，今年遭美國多個監管部門調查。今年3月，美國商品期貨委員會（CFTC）指控幣安和趙長鵬「故意規避聯邦法律」，同月美國司法部亦向外表示正調查幣安，但未指控公司涉及哪些失當行為。

今年6月，美國證交會（SEC）指控幣安控股、幣安美國、趙長鵬對客戶資金管理不當，誤導投資者和監管機構，違反當地證券法規。

幣安美國：現有資金足以營運7年以上　再狠批SEC行動

雖然趙長鵬和兩家公司否認SEC指控，但多家銀行合作夥伴都割席，幣安美國也宣布停止接受以美元出入金。幣安美國自此也啟動了至少兩輪裁員。

幣安美國發言人最新回應查詢時強調，平台目前所擁有資金足以讓幣安美國營運超過7年，令公司持續向客戶提供服務，並再次指斥SEC激進行動試圖擊到加密行業，將對美國職位、創新帶來不利。

不單幣安美國人手大變，幣安控股近月傳出多名高層離異，包括亞太區負責人、負責東歐和俄羅斯的地區高層、首席戰略總監都相繼傳出出走。

ET財智Talk

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編輯：麥德銘

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