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【券商點睇】第四季奶價或觸底上行 現代牧業盈利好轉有待驗證

股樓投資 12:23 2023/09/13

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海通國際指出，今年中小牧場退出較快、下游需求環比提振、國內外價差縮小、飼料仍在高位等因素，都對原奶價格形成底部支撐。根據農業部數據，原奶主產區平均價格自7月中旬以來，已在每公斤3.76元（人民幣，下同）左右企穩約2個月。由於今年第四季行業有望改善，供需逐漸匹配，奶價逐步開啟上行周期，或有利現代牧業（01117）

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

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該行表示，公司新業務模式逐漸確立，包括原有的飼料業務，以及新的數智平台業務。其中，糧源科技、愛養牛、現代草業、現代飼料、蒙元種業均在迅速發展，公司以領先行業的供應鏈優勢，持續賦能業務伙伴。隨著新業務的發展，不僅能帶來增量收入，且更重要的是可以推進原奶主業採購的規模化，進一步集中採購、降本增效。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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基於新業務發展超預期，海通國際提升本年收入預測，但由於原奶業務不及預期，調減本年利潤預測，但對未來原奶價格並不悲觀。該行將公司2023至2025年每股盈利由0.10元、0.17元和0.23元調低至0.07元、0.14元及0.17元。綜合考慮可比公司估值及行業景氣度有望上行，公司上調目標價至1.33港元，維持「優於大市」評級。

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責任編輯：林衛

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每股盈利 目標價 現代牧業（01117） 港股 中國

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