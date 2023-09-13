【券商點睇】權益金問題得到和解 洛鉬料銅鈷產量增長加速

國泰君安指出，今年上半年洛陽鉬業（03993）業績下降，主要因剛果礦產品銷售暫停，其他經營業績符合市場一致預期。期內，公司收入按下降5.5%至867億元（人民幣，下同），但淨利潤下降83%至7億元。而受權益金問題影響，剛果銅和鈷的產銷率僅為60%和9%。

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報告指，隨着TFM礦擴產成功和KFM礦投產，公司2023年銅和鈷的產量指引分別提高至39萬噸和4.95萬噸。此外，公司還積累了24萬噸銅庫存和3萬噸鈷庫存，預計公司淨利潤在2023年下半年將大幅提升。另洛鉬將與寧德時代合作開發玻利維亞Altiplano鹽湖，計劃產能為每年5萬噸。公司還投資了年產能6萬噸的華越鎳鈷項目。

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由於銅鈷價格波動和剛果礦產品銷售暫停，國泰君安將2023至2024年每股盈利預測由0.44元、0.47元調整至0.40元、0.55元，並新增2025年每股盈利預測為0.57元。鑒於TFM權益金問題得到和解，公司未來的經營業績將穩步增長，上調目標價至6.42港元，相當於預測市盈率16倍，並評級升至「買入」。

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責任編輯：林衛