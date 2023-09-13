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【港元拆息】港元拆息續全線上揚　1個月HIBOR逼近5厘

股市 11:52 2023/09/13

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港元拆息今續全線上升，與樓按相關的1個月港元拆息新報近4.97厘，按日升約26個基點。隔夜息新報4.5厘，按日升約26個基點。

銀行界人士指，本月季結將至，加上新一批零售綠債下周開售，認購期月底結束亦將一時吸走部分資金，都令市場流動性趨緊，銀行為此作好資金準備，不易向外借出資金。此外，市場雖料下周儲局不加息，但認為高息水平或維持較長時間，港元拆息亦反映有關預期。

9月13日港元利息結算率：

期限港元利息結算率按日變幅（基點）
隔夜4.50000+35.7
1星期4.74464+44.6
2星期4.85917+44.8
1個月4.96839+34.9
2個月4.96286+25.7
3個月4.98435+16.8
6個月5.16012+7
12個月5.39601+3.7
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編輯：胡學能

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