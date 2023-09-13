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【港元拆息】港元拆息續全線上揚 1個月HIBOR逼近5厘
股市 11:52 2023/09/13
港元拆息今續全線上升，與樓按相關的1個月港元拆息新報近4.97厘，按日升約26個基點。隔夜息新報4.5厘，按日升約26個基點。
銀行界人士指，本月季結將至，加上新一批零售綠債下周開售，認購期月底結束亦將一時吸走部分資金，都令市場流動性趨緊，銀行為此作好資金準備，不易向外借出資金。此外，市場雖料下周儲局不加息，但認為高息水平或維持較長時間，港元拆息亦反映有關預期。
9月13日港元利息結算率：
|期限
|港元利息結算率
|按日變幅（基點）
|隔夜
|4.50000
|+35.7
|1星期
|4.74464
|+44.6
|2星期
|4.85917
|+44.8
|1個月
|4.96839
|+34.9
|2個月
|4.96286
|+25.7
|3個月
|4.98435
|+16.8
|6個月
|5.16012
|+7
|12個月
|5.39601
|+3.7
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編輯：胡學能
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