【港元拆息】港元拆息續全線上揚　1個月HIBOR逼近5厘

港元拆息今續全線上升，與樓按相關的1個月港元拆息新報近4.97厘，按日升約26個基點。隔夜息新報4.5厘，按日升約26個基點。

銀行界人士指，本月季結將至，加上新一批零售綠債下周開售，認購期月底結束亦將一時吸走部分資金，都令市場流動性趨緊，銀行為此作好資金準備，不易向外借出資金。此外，市場雖料下周儲局不加息，但認為高息水平或維持較長時間，港元拆息亦反映有關預期。

9月13日港元利息結算率：

期限 港元利息結算率 按日變幅（基點） 隔夜 4.50000 +35.7 1星期 4.74464 +44.6 2星期 4.85917 +44.8 1個月 4.96839 +34.9 2個月 4.96286 +25.7 3個月 4.98435 +16.8 6個月 5.16012 +7 12個月 5.39601 +3.7

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編輯：胡學能