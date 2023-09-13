【iPhone15】iPhone14、13減價！減幅勝去年　兩代iPhone主要規格有何差別？

蘋果（Apple，美：AAPL）正式發布新一代iPhone 15系列，Pro系列使用鈦金屬減磅、常規系列一致用上「動態島」，能否吸引用家換新機見仁見智。另外，一如傳統，蘋果發布新iPhone後，上代iPhone 隨即減價，目前iPhone 14 Pro/Pro Max系列已下架，iPhone 14、14Plus、13則減價最多900元，較去年減價最多850元，蘋果稍提高減價幅度。

iPhone15全系列開售定價與上代基本一致，但就取消iPhone 15 Pro Max 128 GB版本，令Pro Max 系列入場價直接「破萬」。

iPhone13、14系列減價幅度一覽

最新售價 原有售價 減價幅度 減價金額 iPhone 14 128GB 5999 6899 -13% 900 256GB 6799 7699 -12% 900 512GB 8499 9399 -10% 900 iPhone 14 Plus 128GB 6899 7699 -10% 800 256GB 7699 8499 -9% 800 512GB 9399 10199 -8% 800 iPhone 13 128GB 5099 5999 -15% 900 256GB 5899 6799 -13% 900 512GB 7599 8499 -11% 900

與iPhone 13、14都是使用A15 芯片不同，本代iPhone15用上A16仿生晶片，與前一代iPhone 14 Pro 看齊，而Pro 系列新機就用上最新「A17 Pro 晶片」具有6 核心CPU、6 核心GPU，較A15多出一個核心GPU。其他iPhone 14 與15 之間的核心分別，可見蘋果官網下列比較：

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編輯：麥德銘