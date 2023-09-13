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【iPhone15】iPhone14、13減價！減幅勝去年 兩代iPhone主要規格有何差別？
蘋果（Apple，美：AAPL）正式發布新一代iPhone 15系列，Pro系列使用鈦金屬減磅、常規系列一致用上「動態島」，能否吸引用家換新機見仁見智。另外，一如傳統，蘋果發布新iPhone後，上代iPhone 隨即減價，目前iPhone 14 Pro/Pro Max系列已下架，iPhone 14、14Plus、13則減價最多900元，較去年減價最多850元，蘋果稍提高減價幅度。
iPhone15全系列開售定價與上代基本一致，但就取消iPhone 15 Pro Max 128 GB版本，令Pro Max 系列入場價直接「破萬」。
Apple發布會更多內容，可見【下一頁】
iPhone13、14系列減價幅度一覽
|最新售價
|原有售價
|減價幅度
|減價金額
|iPhone 14
|128GB
|5999
|6899
|-13%
|900
|256GB
|6799
|7699
|-12%
|900
|512GB
|8499
|9399
|-10%
|900
|iPhone 14 Plus
|128GB
|6899
|7699
|-10%
|800
|256GB
|7699
|8499
|-9%
|800
|512GB
|9399
|10199
|-8%
|800
|iPhone 13
|128GB
|5099
|5999
|-15%
|900
|256GB
|5899
|6799
|-13%
|900
|512GB
|7599
|8499
|-11%
|900
與iPhone 13、14都是使用A15 芯片不同，本代iPhone15用上A16仿生晶片，與前一代iPhone 14 Pro 看齊，而Pro 系列新機就用上最新「A17 Pro 晶片」具有6 核心CPU、6 核心GPU，較A15多出一個核心GPU。其他iPhone 14 與15 之間的核心分別，可見蘋果官網下列比較：
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編輯：麥德銘