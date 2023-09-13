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【iPhone15】iPhone14、13減價！減幅勝去年　兩代iPhone主要規格有何差別？

Hot Talk 11:25 2023/09/13

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蘋果（Apple，美：AAPL）正式發布新一代iPhone 15系列，Pro系列使用鈦金屬減磅、常規系列一致用上「動態島」，能否吸引用家換新機見仁見智。另外，一如傳統，蘋果發布新iPhone後，上代iPhone 隨即減價，目前iPhone 14 Pro/Pro Max系列已下架，iPhone 14、14Plus、13則減價最多900元，較去年減價最多850元，蘋果稍提高減價幅度。

iPhone15全系列開售定價與上代基本一致，但就取消iPhone 15 Pro Max 128 GB版本，令Pro Max 系列入場價直接「破萬」。

Apple發布會更多內容，可見【下一頁】

iPhone13、14系列減價幅度一覽

 最新售價原有售價減價幅度減價金額
iPhone 14
128GB59996899-13%900
256GB67997699-12%900
512GB84999399-10%900
iPhone 14 Plus
128GB68997699-10%800
256GB76998499-9%800
512GB939910199-8%800
iPhone 13
128GB50995999-15%900
256GB58996799-13%900
512GB75998499-11%900

與iPhone 13、14都是使用A15 芯片不同，本代iPhone15用上A16仿生晶片，與前一代iPhone 14 Pro 看齊，而Pro 系列新機就用上最新「A17 Pro 晶片」具有6 核心CPU、6 核心GPU，較A15多出一個核心GPU。其他iPhone 14 與15 之間的核心分別，可見蘋果官網下列比較：

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編輯：麥德銘

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