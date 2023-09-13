▲ 【澳門旅遊】澳門酒店業：暑假後平日入住率仍有七八成 料國慶黃金周酒店房價料與暑假相若

澳門旅遊業持續復甦，澳門旅遊局今年調整國際煙花比賽匯演日期，覆蓋整個國慶黃金周。澳門酒店旅業商會理事長盧志良表示，9月傳統是旅遊淡季，但暑假後平日的客量未見大幅下滑，過去的周六有逾十萬旅客訪澳，現時不管是經濟型或博彩企業旗下酒店均有捧場客，平日入住率達七、八成，周末有八九成，預期因應當局調整國際煙花比賽匯演時間，相信國慶黃金周酒店房「分分鐘爆滿」。

9月30日及10月1日才是旅客出遊高峰期

他估計，中秋節後一、兩天即9月30日及10月1日，才是旅客出遊高峰期，現時已有旅客提早預訂房間，酒店人手已做足準備、做好服務，迎接客量大增。

盧志良預期，國慶黃金周酒店房價會較平日適當地提高，但估計與暑假期間相若，「不會大幅飛升」，即博彩企業五星酒店每晚約3000至4000元，三、四星酒店1500至2000元，升幅正常。

濠賭股周三股價偏軟，金沙 （01928） 升0.2%、銀娛 （00027） 跌0.4%

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編輯：陳韻妍