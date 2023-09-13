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Google壟斷案開審 美控年付780億排斥競爭者

環球社會熱點 11:04 2023/09/13

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美國司法部控告科企巨頭Google壟斷一案周二（12日）於華盛頓開審，Google被指每年向其他公司支付百億美元以保住搜尋引擎的壟斷地位。Google反駁指旗下搜索引擎是因質素高而受歡迎，而且用戶能輕鬆切換其他搜尋引擎。

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本案為美國過去20多年來最大規模的反壟斷訴訟，料持續十多周，雙方將傳召數十名證人出庭作證。

司法部指控Google與蘋果（Apple）及三星（Samsung）等設備製造商簽訂排他性合約，不公平地獲得網絡搜尋的主導地位，使對手沒有競爭機會。

控方律師丹茨內（Kenneth Dintzer）指，Google每年向這些公司支付100億美元，以確保其搜索引擎在手機和網絡瀏覽器上為默認選項，使其搜索引擎的市場份額維持在90%左右。

司法部認為上述做法構成反饋循環，Google的主導地位變得愈來愈大，對用戶數據的壟斷性訪問使競爭對手永遠無法追上。

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但Google代表律師John Schmidtlein表示，Google提供這筆資金是對合作夥伴確保軟件及時獲安全更新和其他維護工作的補償。

他堅稱Google搜尋引擎取得成功，是因高質素及公司多年來的巨額投資。

他更表示，用戶現時擁有更多搜索選項及獲取信息的方式，用戶如對Google搜尋引擎不滿，只需簡單點擊幾下，就可在設備上換走Google搜尋引擎。

法官料於聽證會結束數月內作出裁決，有權駁回司法部的指控，或下令Google採取分拆業務、改善營運方式等補救措施。

 

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責任編輯：鄭錦玲

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