環球康健護理股票：後疫情時代成為焦點

就全球公共衛生危機及對環球金融市場造成的重創而言，2019新型冠狀病毒疫情已大致過去。然而，由於市場廣泛預期經濟衰退，全球正致力適應後疫情時代。

如投資者所知，在波動性和經濟不明朗因素加劇期間，康健護理股一直作為中堅防守股，並是最能抵禦經濟衰退的板塊之一。具體來說，康健護理股在近期經濟下行期間表現優勝，主要受惠於市場對醫療資源的剛性需求。

在最近數次經濟衰退期間，分類行業表現不一。製藥股的防守性普遍良好，甚至更強，而生物科技股在最近四次市場下行期間，共有三次表現領先。此外，在過去三次經濟衰退期間，康健護理供應商和服務股的回報有所上升。

我們通過基本因素研究發現一系列已發表的研究報告指出，新冠患者在康復後的病發率上升，而且與未曾感染的人群比較，其患上心血管疾病、糖尿病及中樞神經系統疾病的風險較高。此外，由於現有疾病的醫療需求迫切，我們相信對經驗豐富並具敏銳洞察力的投資者來說，市場機遇處處。我們應該繼續運用這個策略來評估康健護理領域的投資機會。

有鑑於此，上述有關康健護理業結構性轉變的研究結果，支持業界儘快以有效方式管理其他既有疾病，因為我們的研究發現，這些既有疾病將令患者的新冠發病率及死亡率上升。此外，我們亦物色增長和超額回報潛力龐大的較小型生物科技公司，有鑒於此類公司的創新研究已進入臨床開發的最後階段。

整體而言，我們相信無論在任何潛在的經濟衰退情境下，康健護理業仍然是最具防守性的行業之一。此外，預期後疫情時代將會出現前所未見的創新趨勢和醫學發展，應可提供大量機會，實現優於大市的增長。

我們仍然預料，產品和服務能應對以下三大指導原則的企業，其市場需求將前所未見：

1. 滿足醫療需求缺口；

2. 尋找未被發掘的市場機遇；

3. 能夠減少醫療成本。